Michele Tantussi/Reuters - 17/5-2021 Um dos homens mais ricos do mundo, o bilionário Elon Musk é dono da Tesla e SpaceX

O bilionário Elon Musk criticou abertamente a rival Apple durante conferência com investidores realizada após a divulgação do balanço financeiro da Tesla nesta segunda-feira, 26. As reclamações foram direcionadas a práticas tidas como anticompetitivas por rivais e também à política de sustentabilidade da empresa.

Ao ser perguntado se a Tesla deve permitir que concorrentes usem a rede de carregamento de carros elétricos da empresa, Musk afirmou que o objetivo da companhia é promover a energia renovável, e não "criar um jardim murado e usá-lo para espancar nossos competidores, como fazem algumas companhia". Em seguida, o CEO fingiu uma tosse e afirmou: "Apple".

"Jardim murado" é uma referência ao ecossistema da Apple, conhecida por exigir rigorosos critérios para permitir a entrada de terceiros em seus sistemas e aparelhos.

Recentemente, a loja de aplicativos da empresa, App Store, foi alvo de um processo na Justiça americana, movido pelo estúdio de jogos Epic Games, de Fortnite. De acordo com a desenvolvedora, a Apple cometia prática anticompetitiva ao reter 30% da receita de todas transações feitas dentro dos aplicativos dos desenvolvedores da empresa. O veredito da Justiça sobre o caso ainda não foi publicado.

Elon Musk também criticou os componentes usados na fabricação das baterias dos aparelhos da Apple, que usa cobalto em todos os seus produtos, segundo o executivo. A Tesla, por sua vez, usa o metal apenas em 2% dos produtos.

A indústria de tecnologia discute o uso de certos elementos químicos na produção de seus produtos, tendo em vista a diminuição do impacto ambiental e social sobre o planeta. Entre eles, o cobalto é associado a trabalho escravo no Congo, levantando críticas de ativistas, que exigem uma cadeia de suprimentos limpa.

Tesla supera expectativas em balanço

Em balanço referente ao segundo trimestre de 2021, a Tesla superou as expectativas de Wall Street para lucro e receita, já que entregas recordes compensaram o impacto de uma prolongada escassez global de chips e matérias-primas.

A montadora de carros elétricos afirmou que a receita saltou para US$ 11,96 bilhões, ante US$ 6,04 bilhões de um ano antes, quando a fábrica nos EUA foi fechada por mais de seis semanas devido a pedidos de bloqueio para conter a disseminação do novo coronavírus.

Analistas esperavam receita de cerca de US$ 11,3 bilhões, segundo dados IBES da Refinitiv.

Excluindo itens, a Tesla teve lucro de US$ 1,45 por ação, superando projeções de analistas, de US$ 0,98 por ação.

A Tesla disse que a receita operacional aumentou principalmente devido ao crescimento do volume e redução de custos, que compensou custos maiores da cadeia de suprimentos, menor receita de crédito e outros itens, incluindo US$ 23 milhões em perdas no investimento em bitcoin.

A empresa afirmou que espera lançar a produção este ano do SUV Model Y no Texas e na Alemanha, mas atrasará o lançamento do modelo Semi até 2022. Ainda assim, apesar da pandemia e da crise da cadeia de suprimentos que afetou a indústria automobilística, a Tesla registrou recorde entregas no trimestre, graças às vendas de modelos mais baratos, incluindo sedans Model 3 e o crossover Model Y. / COM REUTERS