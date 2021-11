Mike Blake//Reuters Elon Musk, fundador da Tesla

Homem mais rico do mundo, Elon Musk debochou da foto de um senador dos Estados Unidos que defendeu a criação de um imposto sobre grandes fortunas, o que afetaria diretamente o patrimônio do bilionário, criador da montadora de carros elétricos Tesla.

"Por que na sua foto de perfil parece que você acabou de gozar?", respondeu o executivo ao político democrata Ron Wyden no Twitter na noite de domingo, 8.

Na sexta-feira, Musk foi ao Twitter para perguntar aos seguidores se ele deveria vender 10% das suas ações da Tesla, como forma de ser taxado pela operação dos papéis negociados, o que faria com que ele pagasse determinada quantia ao governo americano, ainda que não como um imposto pelo seu patrimônio. Após o fim da enquete, que totalizou 3,5 milhões de votos, cerca de 57% das respostas foram favoráveis à venda.

Why does ur pp look like u just came? — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2021

O senador Wyden, então, foi a público dizer que não deveria depender de uma enquete do Twitter se um bilionário deve pagar impostos ou não. "É hora do Imposto sobre a Renda dos Bilionários", escreveu. Foi aí que Musk, fugindo do assunto, fez o comentário sobre a foto do político.

Atualmente, graças a ações da Tesla, Elon Musk tem patrimônio de US$ 338 bilhões, à frente de Jeff Bezos (fundador da Amazon), com US$ 202 bilhões, segundo levantamento feito pela Bloomberg.