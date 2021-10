Andrew Harrer/Bloomberg Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX

O bilionário Elon Musk afirmou no Twitter nesta quinta-feira, 14, que está negociando com companhias aéreas a instalação do serviço Starlink, uma banda larga via satélite operada pela sua empresa de foguetes SpaceX.

Musk não deu detalhes sobre as negociações e não ficou claro quais companhias aéreas foram contatadas ou quando uma primeira instalação do serviço em aviões poderia ocorrer.

A Starlink planeja lançar 12 mil satélites – a SpaceX afirma que a constelação vai custar cerca de US$ 10 bilhões.

Além de liderar o mercado de exploração espacial, a SpaceX faz parte de um crescente número de companhias que estão oferecendo banda larga via lançamento de pequenos satélites, como a Kuiper, da Amazon; a OneWeb, Planet, e a Blue Canyon Technologies, da Raytheon Technologies.