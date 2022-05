Youtube Parag Agrawal contradiz Musk no Twitter

Nesta segunda-feira, 16, Elon Musk e Parag Agrawal, atual CEO do Twitter, trocaram farpas por conta do número de contas falsas na plataforma. Na sexta-feira, 13, Musk suspendeu a compra do Twitter alegando que não havia detalhes suficientes sobre o número de perfis inautênticos no serviço.

Agrawal resolveu responder o bilionário com um fio no microblog, onde reafirmou que o número de contas ativas falsas ou de spam gira em torno de 5% da base de 229 milhões de usuários diários. “Nossas estimativas internas reais para os últimos quatro trimestres ficaram bem abaixo de 5%”, escreveu. Ele também escreveu: “Compartilhamos uma visão geral do processo de estimativa com Elon há uma semana e esperamos continuar a conversa com ele e com todos vocês”.

Let’s talk about spam. And let’s do so with the benefit of data, facts, and context… — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Musk resolveu travar a negociação após uma reportagem da Reuters mostrando o dado de 5%. No mesmo dia, o bilionário sugeriu que o número divulgado pela rede social não representava a realidade. Ele escreveu na rede social: “Minha equipe vai tirar uma amostra de 100 seguidores. Convido a todos que repitam o mesmo processo e vejam o que descobrem”.

Para tentar se defender, Parag explicou como funciona o processo que determina se uma conta é falsa ou não. “Nossas estimativas são baseadas em múltiplas avaliações humanas de milhares de mensagens que são escolhidas aleatoriamente de milhares de contas que classificamos como usuários diários ativos”.

Ele alertou para a importância de informações privadas no processo de classificação - apenas números aleatórios não seriam suficientes para determinar a veracidade de uma conta. “O uso de dados pessoais é especialmente importante para evitar uma classificação errada de usuários que são verdadeiros. ‘Primeiro nome e um monte de números’, sem foto de perfil, e tuítes estranhos podem parecer um bot ou spam para você. Mas, nos bastidores, geralmente vemos múltiplos indicadores de que se trata de uma pessoa verdadeira”.

O executivo, então, esfriou ainda mais a proposta de Musk. “Infelizmente, não acreditamos que esse tipo de estimativa pode ser feita externamente, dada a necessidade de usar dados públicos e privados (que não podemos compartilhar). Externamente, não é possível nem saber quais contas são classificadas como usuários ativos diários”, disse.

Musk respondeu a publicação com um único emoji de “cocô”, e logo depois escreveu: ”Então, como os anunciantes sabem o que estão recebendo pelo seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter”.

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Ainda nesta segunda, Musk disse que a equipe jurídica do Twitter está o acusando de violação do acordo de compra do Twitter. "O departamento jurídico do Twitter acabou de me ligar para reclamar de que eu violei seu acordo de confidencialidade ao revelar que o tamanho da amostra de verificação de bots é de 100 perfis", escreveu o bilionário em seu perfil no Twitter.

Pedindo desconto

Analistas acreditam que Musk pode estar usando o número de contas falsas como uma desculpa para desistir do negócio. "Muitos vão entender que o Musk usou a desculpa do spam como uma forma de sair desse negócio em um ambiente de negócios modificado", escreveu Dan Ives, analista da consultoria americana Wedbush Securities.

Outra opção apontada pelo analista é que Musk poderia estar tentando reduzir o valor do negócio. Susannah Streeter, analista de investimentos da Hargreaves Lansdown, também vai na linha da “pechincha”. Ela afirma que há desconfianças no mercado se a justificativa de Musk é uma tática para abaixar o valor da oferta ao Twitter. “O preço de US$ 44 bilhões é enorme e pode ser uma estratégia para reduzir o valor que ele está disposto a pagar para adquirir a plataforma”, disse Susannah ao jornal americano The Wall Street Journal.

Após comentar sobre o status do negócio com o Twitter, Musk afirmou na sexta, 13, que ainda está comprometido com o acordo.