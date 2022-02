Andrew Harrer/Bloomberg Elon Musk, fundador da montadora de carros elétricos Tesla

Mais uma vez, o bilionário Elon Musk está na mira de reguladores de mercado dos Estados Unidos. De acordo com o jornal americano Wall Street Journal, a Securities and Exchange Comission (SEC) está investigando se Musk e seu irmão Kimbal usaram informações privilegiadas em vendas de ações.

A reportagem, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, afirma que a investigação foi iniciada no ano passado após Kimbal Musk vender ações da Tesla avaliadas em US$ 108 milhões. A transação aconteceu um dia antes de o bilionário pedir que seus milhões de seguidores no Twitter votassem em uma enquete informal, perguntando se ele deveria vender parte de sua participação na Tesla. Após 57,9% dos mais de 3,5 milhões de participantes votarem na opção “sim”, o preço dos papéis da companhia recuou.

O órgão regulador americano avalia se Elon Musk adiantou a Kimbal que planejava perguntar aos seguidores do Twitter sobre a venda de ações da Tesla. Se isso foi feito, o bilionário infringiu regras que impedem funcionários e membros de conselhos de empresas de negociar a partir de informações não divulgadas.

Os atritos entre Elon Musk e SEC não são de hoje. Em 2018, o órgão processou o fundador da Tesla por fraudar tuítes sobre saída da empresa da Bolsa – investigação foi motivada pelo fato de o bilionário ter usado sua conta pessoal no Twitter para dizer que cogitava tirar a empresa da Bolsa caso o preço da ação batesse US$ 420.

Musk fechou um acordo com a SEC em 2019 para resolver as acusações. Como parte do acordo, o bilionário teve de renunciar ao cargo de presidente do conselho da Tesla por três anos.