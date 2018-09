Stephen Lam/Reuters O presidente da Tesla, Elon Musk, durante a apresentação de um novo modelo de carro em Fremont, na Califórnia, em 29 de setembro de 2015

SAN FRANCISCO - As especulações das últimas horas sobre o futuro de Elon Musk à frente da Tesla Motors se concretizaram neste sábado, 29, com o anúncio de que o empresário chegou um acordo que o obriga a abandonar a direção do conselho de administração da fabricante de carros elétricos e assim evita um processo por fraude. Além disso, ele e a companhia concordaram em pagar um total de US$ 20 milhões e fazer uma série de concessões.

A Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM) anunciou o acordo neste sábado, apenas dois dias após entrar com um processo buscando destituir Musk como presidente do conselho de administração. Ele, no entanto, seguirá como presidente da empresa. /AP E EFE