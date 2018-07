REUTERS/Robert Galbraith Mark Zuckerberg se considera um 'otimista' com relação à inteligência artificial

O Vale do Silício costuma ter um clima amistoso, mas às vezes seus principais ícones podem soltar faíscas – foi o que aconteceu nessa semana entre Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, e Elon Musk, fundador da Tesla e da Space X. No domingo, 23, Mark Zuckerberg fez uma Live na sua página do Facebook sobre inteligência artificial.

Em certo momento, ele respondeu a uma pergunta que citava Musk, defendendo que quem alerta para um cenário apocalíptico sobre o uso da tecnologia é "bastante irresponsável".

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) 25 de julho de 2017

A declaração repercutiu na segunda-feira na imprensa especializada, até que Elon Musk respondeu em sua própria conta no Twitter: "Já falei com Mark sobre isso. Seu entendimento do assunto é limitado", escreveu Musk, na madrugada desta terça-feira, 25.

A posição do criador da Tesla sobre o assunto é bastante conhecida: ele já chegou a dizer que a inteligência artificial é "o maior risco que enfrentamos como uma civilização", e acredita que os robôs podem ocupar nosso espaço como humanidade.

Já Zuckerberg se vê como um "otimista". "Nos próximos cinco ou dez anos, a inteligência artificial vai trazer tantas melhorias para as nossas vidas", disse o fundador do Facebook em sua transmissão ao vivo. "Se você está argumentando contra, então você está argumentando contra carros mais seguros que não terão acidentes. E você está argumentando contra a possibilidade de diagnosticar melhor pessoas quando estão doentes."

Os comentários de Zuckerberg, feitos durante um churrasco em seu quintal, aparecem por volta do minuto 50 do vídeo.