Tesla/Divulgação Tesla teria tido 200 mil pedidos para o Cybertruck

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, indicou no Twitter neste domingo, 24, que a montadora recebeu 200 mil pedidos de sua picape elétrica três dias após o seu lançamento.

Musk, que costuma tuítar regularmente sobre os recursos do Cybertruck desde o seu anúncio na quinta-feira, 21, também atualiza seus seguidores com o número de pedidos que a empresa recebeu.

Em um primeiro tuíte, Musk havia dito que a empresa recebeu 146 mil pedidos do Cybertruck. No domingo, ele postou a mensagem “200K” - uma referência aparente ao número de pedidos.

O site da empresa mostra que é necessário um pagamento imediato de US$ 100 para reservar o Cybertruck, que tem um preço inicial de US$ 40 mil.

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

O lançamento de sua picape futurista sofreu um revés quando as janelas de “vidro blindado” do veículo elétrico quebraram em seu anúncio. A aparência geral do veículo elétrico preocupou Wall Street na sexta-feira, 22, levando as ações da montadora a caírem 6,1%.

Musk disse que o Cybertruck é o último produto da Tesla a ser anunciado por um tempo. A empresa planeja começar a fabricar o Cybertruck por volta do final de 2021.