Robyn Peck/Reuters Musk apresenta o primeiro túnel da Boring Company em Hawthorne, na Califórnia

O empresário bilionário Elon Musk fez uma breve aparição pública na noite de terça-feira, 18, para revelar o primeiro túnel concluído pela Boring Company, empresa de trânsito subterrâneo que lançou há dois anos, com a ambiciosa proposta de resolver os congestionamentos de veículos em Los Angeles.

O novo meio de transporte pretende colocar carros, bicicletas e pedestres em cima de placas eletrificadas localizadas na superfície de algumas ruas estratégicas. Assim que forem acionadas, as placas descerão para os túneis e serão transportadas em alta velocidade por dentro de uma malha viária subterrânea até o destino final.

No lançamento, Musk elogiou o recém-finalizado segmento de túnel de 1,83 quilômetro de comprimento e 3,7 metros de diâmetro como um avanço na tecnologia de baixo custo e escavação rápida da Boring Company. O túnel-conceito é localizado em Hawthorne, subúrbio de Los Angeles onde se encontra a sede da Boring Company.

Para Musk, o túnel é um primeiro passo para o desenvolvimento de uma rede subterrânea de alta velocidade capaz de deslocar veículos e pedestres abaixo do trânsito “destruidor de almas” da segunda maior cidade dos Estados Unidos a até 240km/h. Mas a tecnologia tem um longo caminho a percorrer antes de virar realidade nas grandes cidades.

Conhecido como presidente executivo da fabricante de carros elétricos Tesla, Musk lançou a Boring Company depois de reclamar no Twitter, em dezembro de 2016, que o tráfego de Los Angeles estava o “deixando louco”, prometendo então “construir uma máquina para começar a cavar”.

Na terça-feira, 18, Musk disse que preço total do trecho acabado foi em torno de US$ 10 milhões, incluindo o custo de escavação, infraestrutura interna, iluminação, ventilação, sistemas de segurança, comunicações e a pista. Em comparação, ele disse que cavar pouco menos de 2 quilômetros de túnel por métodos de engenharia tradicionais custa até US$ 1 bilhão e leva de três a seis meses para ser concluído.

Musk não disse quanto tempo demorou para escavar seu novo túnel, que acabou sendo cerca de 3 quilômetros menor do que sua empresa originalmente pediu autorização.

O executivo também apresentou vídeos de uma estação elevatória projetada para transportar passageiros do nível da rua até a entrada subterrânea do túnel. Quando estiver totalmente operacional, o sistema “hyperloop”, como prevê Musk, consistirá de plataformas para transportar automóveis e passageiros em alta velocidade pelos túneis por meio de energia elétrica.

Em junho, a Boring Company foi selecionada por Chicago para construir um sistema subterrâneo de transporte conectando o centro da cidade norte-americana a seu principal aeroporto.