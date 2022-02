The New York Times Starlink é a empresa de satélites do bilionário Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos Tesla e da SpaceX, de foguetes espaciais

O bilionário Elon Musk, conhecido por fundar a montadora de carros elétricos Tesla, disse que colocou o serviço de internet por satélite da Starlink na Ucrânia, país que sofre invasão da Rússia e, segundo o governo local, tem regiões desconectadas após a chegada do exército russo.

“Serviço da Starlink está ativo na Ucrânia. Mais terminais a caminhol”, escreveu Musk no Twitter no sábado, 26, em resposta ao vice-primeiro-ministro do país europeu, Mykhailo Fedorov, que foi à rede social pedir ajuda ao bilionário.

“Enquanto você tenta colonizar Marte, a Rússia tenta ocupar a Ucrânia!”, criticou o político ucraniano. “Pedimos que você dê à Ucrânia as estações da Starlink”. Poucas horas depois, Musk fez a resposta com o anúncio.

Starlink é um braço da SpaceX, empresa de turismo espacial. A unidade fica responsável por colocar em baixa órbita satélites que fornecem conexão de internet — a companhia dedica-se a atingir lugares remotos, como desertos, florestas e até a Antártica.

Apesar do anúncio, Musk não deu mais detalhes sobre quantos satélites entraram em órbita nem se o sinal de conexão já estava em funcionamento na Ucrânia.