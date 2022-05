Reuters Bilionário pagou US$ 54,20 por cada ação do Twitter e virou o novo dono da empresa

Nesta quinta-feira, 5, 19 investidores se comprometeram a levantar US$ 7,14 bilhões em financiamento para a compra do Twitter pelo presidente da Tesla, Elon Musk. Entre os principais investidores, está o príncipe al-Waleed bin Talal da Arábia Saudita, que concordou em manter sua participação de quase US$ 1,9 bilhão na rede social após a aquisição de Musk, segundo divulgação.

O dinheiro levantado cortará pela metade a soma que Musk precisa pegar emprestado em contrapartida à parte de suas ações da Tesla, e vai reduzir um pouco a quantia que ele deverá colocar pessoalmente, para cerca de US$ 20 bilhões.

O cofundador do Oracle, Larry Ellison, que tem posição no conselho da Tesla, vai investir US$ 1 bilhão, enquanto a Binance, bolsa de criptomoedas controlada pelo bilionário Changpeng Zhao, prometeu US$ 500 milhões em financiamento.

Outros contribuintes incluem US$ 850 milhões da Sequoia Capital. Os braços dos gestores de ativos Fidelity Investments e Brookfield Asset Management também vão participar do fundo.