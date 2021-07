Reprodução/Richard Branson Elon Musk (dir.) desejou boa sorte pessoalmente a Richard Branson (esq.) pelo voo que levaria o dono da Virgin Galactic ao espaço

O bilionário Elon Musk está interessado em ir para o espaço — seja pela própria empresa de turismo espacial, SpaceX, ou pela rival Virgin Galactic, que, no último domingo, deu o impulso estratosférico no setor de viagens para fora do Planeta.

Richard Branson, dono da Virgin Galactic e que ontem viajou a 80 km de altitude, ficando alguns minutos sob gravidade zero, afirmou ao jornal The Sunday Times nesta segunda-feira, 12, que Musk desembolsou US$ 10 mil em depósito direto para participar de futuras viagens que a empresa adversária deve fazer no próximo ano.

"O Elon (Musk) é um amigo e talvez eu até viaje em uma de suas aeronaves em algum dia", afirmou Branson, que irá completar 71 anos na próxima semana. A data da viagem, no entanto, não foi marcada devido à lista de prioridade da empresa, que exige treinamento e trajes específicos.

A Virgin Galactic vendeu 600 passagens para pessoas de 58 países do mundo — personalidades como Tom Hanks, Angelina Jolie, Justin Bieber e Lady Gaga estão entre os famosos que desembolsaram US$ 250 mil para uma viagem de uma hora ao espaço.

Na madrugada do último domingo, Musk foi pessoalmente desejar boa sorte a Branson. Depois que o voo foi realizado com sucesso, Musk foi ao Twitter parabenizar o rival.