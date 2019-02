REUTERS/Joe Skipper Elon Musk é presidente executivo da Tesla

Elon Musk, presidente executivo da montadora de carros elétricos Tesla , afirmou que em 2020 existirão veículos da empresa totalmente autônomos, em que será possível, segundo ele, dormir no banco do motorista enquanto o carro dirige sozinho. A notícia é do site Wired.

"Teremos um recurso completo de carros autônomos ainda em 2019, o que significa que o carro será capaz de te encontrar em um estacionamento e levar você até o seu destino sem precisar de intervenções”, afirmou Musk durante uma entrevista em um podcast com a empresa de gerenciamento de dinheiro ARK Invest, que é investidora da Tesla. “Eu tenho certeza que isso vai acontecer”, afirmou. O executivo afirmou que, apesar do recurso ficar pronto em 2019, a tecnologia só estará madura em 2020 – antes disso, será preciso que humanos monitorem a direção para intervirem se algo der errado.

A tecnologia atual da Tesla ainda não permite que um veículo se dirija sozinho da forma que Musk descreveu na entrevista. O que existe, segundo o site Wired, é um pacote adicional de US$ 5 mil na compra de um carro, que oferece um piloto automático que ajuda a guiar o veículo em rampas, sugere mudanças de pista e direciona o carro para saídas.

Não é de hoje que Elon Musk promete prazos curtos para projetos ambiciosos – e tem dificuldade para cumpri-los. Desde outubro de 2016, o executivo afirma que os veículos da Tesla teriam em breve um recurso de direção autônoma. Alguns compradores esperam o recurso há anos.