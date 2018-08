Lucy Nicholson/Reuters A Tesla Motors é uma das empresas do bilionário Elon Musk

O presidente executivo da Tesla Elon Musk finalmente divulgou de onde vem o dinheiro que ele quer usar para fechar o capital da fabricante de carros elétricos. Segundo o executivo, o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), que recentemente comprou 5% das operações da empresa, está em “negociações avançadas” com a companhia. Por isso, Musk usou seu perfil no Twitter para divulgar a iniciativa.

Na semana passada, o executivo disse em um tuíte que pretendia fechar o capital da Tesla se as ações da empresa chegassem a ser negociadas a US$ 420. O anúncio fez as ações da fabricante subirem 13% em relação ao dia anterior e desencadeou uma investigação do órgão de regulamentação dos Estados Unidos sobre possível manipulação do mercado por Musk.

No comunicado divulgado nesta segunda-feira, 13, na página oficial da Tesla, o executivo disse que tem se reunido com representantes do fundo da Arábia Saudita nos últimos anos. Musk disse que, na última conversa, realizada dia 31 de julho, deixou a reunião confiante de que estaria em vias de fechar um acordo sobre a saída da Tesla da bolsa de valores.

Estratégia. O executivo disse que anunciou sua vontade de fechar capital no Twitter porque queria ter discussões significativas com grandes acionistas e isso só poderia ser feito depois de divulgar o que pensa para todos os acionistas da Tesla. Além disso, Musk afirmou ainda que o tuíte foi a forma mais justa que encontrou para que todos os investidores tivessem a mesma informação ao mesmo tempo.

Musk disse ainda que detalhes sobre o financiamento seriam fornecidos em breve, mas que ainda era cedo para compartilhar a informação neste momento.

"Eu continuo a ter discussões com o fundo saudita, e também estou tendo discussões com vários outros investidores, que é algo que eu sempre planejei fazer", disse ele. "É apropriado concluir essas discussões antes de apresentar uma proposta detalhada."

O executivo adiantou que pretende usar ações – e não títulos baseados em dívidas – para tornar a Tesla uma empresa de capital fechado. Ele espera ainda que pelo menos dois terços dos papéis pertencentes aos investidores atuais voltem para a empresa.

"Portanto, relatos de que mais de US$ 70 bilhões seriam necessários para levar Tesla a um setor privado exageram drasticamente o aumento real de capital necessário", disse Musk. "O preço de aquisição de US$ 420 só seria usado para acionistas da Tesla que não permanecessem com nossa empresa se fosse privada".

5 livros que inspiraram Elon Musk











Foto: Rebecca Cook/Reuters Elon Musk, criador da Tesla, SpaceX e The Boring Company, é um autodidata. Leitor voraz, Musk aproveitou algumas entrevistas para dar dicas de livros que o levaram a ser o famoso bilionário excêntrico que é hoje. Confira quais são as leituras consideradas indispensáveis por ele Foto: Amazon Não foi do dia para a noite que Elon Musk começou a pensar em criar empresas com projetos inacreditáveis. Até que isso acontecesse, o bilionário teve de ler muitos livros de fantasia e ficção científica. A trilogia do Senhor dos Anéis é uma das dicas de Musk, que leu quando ainda era um garoto da África do Sul. Foto: Amazon O adolescente Musk teve uma crise existencial quando tinha 15 anos e decidiu ler alguns nomes importantes para a literatura, como Friedrich Nietzsche, na tentativa de encontrar seu lugar no mundo. Não deu certo. Foi quando o jovem encontrou o livro de Douglas Adams que conta a história de um jovem que mora no espaço. E aí, lembrou-se de alguma empresa de Musk? Foto: Amazon O bilionário dono da Tesla, Space X e The Boring Company é fã declarado do inventor Benjamin Franklin, um dos primeiros a provar que raios são dotados de eletricidade. Musk considera Franklin como um exemplo de empreendedor que, assim como ele, começou “do nada”. Foto: Amazon O que você faria se tivesse uma empresa de foguetes, mas que não entendesse nada sobre isso? Elon Musk decidiu comprar e ler um livro. O executivo conta que, para entender sobre design estrutural de foguetes, se debruçou no livro de J. E. Gordon, um cientista britânico de materiais. Foi isso, diz Musk, que o fez entender o básico da ciência que o ajudou a alavancar o SpaceX. Foto: Amazon Elon Musk é, sem dúvida, um dos principais críticos do uso de inteligência artificial de forma desordenada. O empreendedor já chegou a comparar o perigo da tecnologia com armas nucleares. O livro de Nick Bostrom é indicado por Musk para quem quer entender o que aconteceria se a inteligência artificial ultrapassasse a humana.

Investigações. A Tesla e seu presidente executivo, Elon Musk, foram processados duas vezes na última semana por investidores que se sentiram lesados com a publicação do executivo. Nas ações, os investidores dizem que o tuíte sobre o possível fechamento de capital da empresa faz parte de um esquema para pressionar os acionistas.

Em uma das ações judiciais, o autor Kalman Isaacs disse que os tuítes de Musk eram falsos e enganosos e que a empresa falhou em não corrigir isso. Já o processo movido por William Chamberlain diz que a conduta de Musk inflou artificialmente o preço das ações da Tesla e violou as leis federais de valores mobiliários.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário sobre as reclamações coletivas propostas no tribunal federal em São Francisco. A empresa está localizada em Palo Alto, na Califórnia.