Joe Skipper/Reuters - 19/1/2020 Elon Musk coleciona controvérsias ao longo de 2022

Elon Musk está planejando construir seu próprio aeroporto no Texas, EUA, informou o site americano Astonia no último final de semana. O bilionário, que tem, entre outras locações, uma base da SpaceX no Estado americano, poderia usar o local para operações de suas empresas, além de facilitar suas viagens a partir de jatos particulares.

A ideia é que o aeroporto não comporte apenas aviões de pequeno porte, informou o Astonia, por isso poderia ser de uso, também, das empresas de Musk. Além da SpaceX, o empresário tem escritórios da The Boring Company, empresa de túneis para transporte ultrarrápido (como o Hyperloop) e inaugurou, em dezembro do ano passado, uma divisão de operação da Tesla, de carros elétricos, no Texas.

Ainda não há, porém, um local definido para a construção do aeroporto de Musk. De acordo com o site, uma das regiões prováveis pode ser o condado de Bastrop, nos arredores de Austin. As empresas de Musk na região estão todas localizadas perto da capital texana, o que pode ajudar na logística, caso o aeroporto seja usado para fins comerciais.

Ao todo, é estimado que uma área de mais de 12 mil metros quadrados esteja disponível para a construção de pistas e de um hangar. Para tirar o projeto do papel, porém, Musk precisa de uma licença ambiental, que tenha detalhes sobre os impactos da obra, além de uma autorização da Federação Americana de Aeronáutica para funcionar — a documentação pode levar alguns meses.