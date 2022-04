Hannibal Hanschke/Reuters Fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk; na segunda-feira, 4, foi divulgada notícia de que o empresário americano havia comprado 9,2% das ações da rede social, tornando-se o maior acionista da companhia

Elon Musk voltou atrás e rejeitou a oferta do Twitter para se juntar ao conselho de diretores da empresa, afirmou o presidente Parag Agrawal. A decisão acontece pouco menos de uma semana após o bilionário se tornar o maior acionista da rede social e foi comunicada nesta segunda, 11, pela conta de Agrawal no Twitter.

De acordo com o presidente da rede social, o conselho da empresa manteve muitas discussões com Musk, que já havia criticado o Twitter pela “falta de liberdade de expressão”. O empresário também já estava dando seus primeiros passos nas decisões da empresa, sugerindo mudanças no Twitter Blue, serviço de assinatura da rede, além de outras mudanças incluídas no pacote para usuários.

Agrawal, porém, não revelou o motivo que fez com que ambos decidissem pela saída de Musk do conselho, mas afirmou que o movimento era “o melhor” a ser feito, em uma publicação aberta.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

As ações do Twitter caíram cerca de 2%, a US$ 45,31, nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, 11. Os ativos subiram 27% em 4 de abril, quando Musk tornou sua participação pública, mas desde então perderam 7,5% desses ganhos.

A nomeação planejada deveria entrar em vigor no sábado, 9, disse Agrawal, praticamente impedindo a pessoa mais rica do mundo de se tornar um beneficiário efetivo de mais de 14,9% das ações ordinárias do Twitter.

"Acredito que isso seja o melhor", disse Agrawal na nota. "Haverá distrações à frente, mas nossos objetivos e prioridades permanecem inalterados."

O anúncio foi tão abrupto que o site da empresa ainda mostrava Musk como membro do conselho do Twitter.

Musk, cujo patrimônio líquido é estimado em US$ 274 bilhões pela Forbes, respondeu apenas com um emoticon de rosto com a mão na boca no Twitter. A Tesla não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários de seu presidente.

A divulgação da participação do empresário alimentou especulações generalizadas sobre suas intenções, que vão desde uma aquisição completa da plataforma até assumir um papel ativo nas decisões corporativas.

A última decisão de Musk abre a possibilidade de ele assumir uma posição maior e potencialmente fazer uma oferta total, escreveu o analista da CFRA Research Angelo Zino em uma nota ao cliente.

"Pensamos que o limite de capital e o assento do conselho foram originalmente destinados a algemar Musk em muitos aspectos e achamos improvável que ele seja o tipo de indivíduo que agora apenas venderá sua participação e se afastará", acrescentou Zino.

As notícias de Musk assumindo um cargo no conselho deixaram alguns funcionários do Twitter em pânico com o futuro da capacidade da empresa de mídia social de moderar conteúdo, disseram fontes da empresa à Reuters.

Antes de assumir uma aposta, Musk fez uma pesquisa no Twitter perguntando aos usuários se eles acreditavam que o Twitter segue o princípio da liberdade de expressão.

Um dia depois de se tornar o maior acionista, ele lançou outra pesquisa perguntando aos usuários se eles queriam um botão de edição, um recurso há muito esperado no qual o Twitter vem trabalhando — poucos dias depois, o Twitter confirmou que a opção seria liberada para testes em alguns países.

O chefe da Tesla também perguntou aos usuários em uma pesquisa se a sede do Twitter deveria ser convertida em um abrigo para sem-teto, um plano apoiado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos.

"Está claro que Musk quer manter total liberdade para criticar a política da empresa, para conduzi-la em sua direção desejada de viagem", disse Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, em nota. "Ele ainda tem um assento, permanecendo como maior acionista da empresa, e também tem o poder de seus 81 milhões de seguidores no Twitter para fazer exatamente isso”.