Reprodução/YouTube Musk não esperava vidros estilhaçados nas janelas do Cybertruck

Erros em demonstrações de novos produtos tecnológicos são comuns - e claramente constragem quem vê os holofotes do marketing virarem canhões de risadas. Na noite desta quinta, 21, foi a vez de Elon Musk provar o sabor da torta de climão. Aconteceu durante a apresentação do novo veículo da Tesla, o Cybertruck, um SUV elétrico que parece saído do filme Blade Runner.

Musk queria enfatizar a durabilidade do novo veículo, dizendo que ele resistiria a marretadas e até tiros. Então, Musk afirmou que os vidros seriam resistentes a impactos. E convidou um funcionário a atirar uma bola de metal contra a janela do motorista. O resultado foi que o vidro ficou estilhaçado. A reação do executivo foi: 'Oh my fucking God! Maybe that was a little hard' (algo como, 'meu Deus, porra! Talvez, tenha sido forte demais').

Glass window: *Is made of glass* Solid steel ball: “I’m about to end this mans whole career”#Cybertruck #Tesla pic.twitter.com/5cqj21yqek — Mason (@masonmaelstrom) November 22, 2019

Em seguida, o mesmo resultado foi atingido na janela do passageiro. O executivo ficou constrangido, mas tentou ver algo positivo: "Não vazou o vidro e esse é o lado positivo", disse ele, que teve que continuar a apresentação com as duas janelas estilhaçadas.

O design do novo veículo também dividiu opiniões - alguns não gostaram pela semelhança com veículos espaciais ou saídos de filmes de ficção. As especificações, porém, impressionaram. O Cybertruck terá três configurações de motor, que variam a autonomia de bateria (poderá alcançar entre 200 milhas e 500 milhas), e preços entre US$ 40 mil e US$ 70 mil - além de um adicional de US$ 7 mil por tecnologia de direção autônoma.

O Cybertruck começará a ser produzido no final de 2021 e pedidos já podem ser feitos com uma taxa de US$ 100.