Andrew Harrer/Bloomberg De acordo com o Insider, gêmeos de Musk nasceram há oito meses

Nesta quarta-feira, 6, Elon Musk foi apontado como pai de mais um par de gêmeos — desta vez, com uma executiva da Neuralink, empresa de chips cerebrais do bilionário. De acordo com o site americano Business Insider, Shivon Zilis, que trabalhava em companhias de Musk desde 2016, teve as crianças em novembro do ano passado.

O site americano revelou que teve acesso a um pedido de Musk e Shivon, na corte do Texas, para mudar o sobrenome das crianças. A solicitação pedia para que o sobrenome Musk fosse adicionado juntamente com o nome materno. O requerimento foi feito em abril deste ano e aceito em maio, afirmou o Insider.

Com os novos bebês, Musk se torna, agora, pai de nove filhos: o executivo teve gêmeos e trigêmeos com sua esposa, Justine Musk, um casal de filhos com a cantora Grimes e, segundo o Insider, gêmeos com Shivon.

Shivon tem 36 anos e trabalhou na na OpenAI, laboratório de pesquisa em inteligência artificial da qual Musk é cofundador, antes de entrar na Tesla, em 2016. Atualmente, Shivon é membro do conselho da OpenAI e diretora de operações e projetos especiais da Neuralink.