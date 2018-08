Elon Musk, criador da Tesla, SpaceX e The Boring Company, é um autodidata. Leitor voraz, Musk aproveitou algumas entrevistas para dar dicas de livros que o levaram a ser o famoso bilionário excêntrico que é hoje. Confira quais são as leituras consideradas indispensáveis por ele

Não foi do dia para a noite que Elon Musk começou a pensar em criar empresas com projetos inacreditáveis. Até que isso acontecesse, o bilionário teve de ler muitos livros de fantasia e ficção científica. A trilogia do Senhor dos Anéis é uma das dicas de Musk, que leu quando ainda era um garoto da África do Sul.