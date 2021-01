Andrew Harrer/Bloomberg Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX

Elon Musk, que recentemente se tornou o homem mais rico do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai doar US$ 100 mi como um prêmio para a melhor tecnologia de captura de carbono - o bilionário, como de costume, usou sua conta no Twitter para anunciar a novidade.

O fundador da Tesla e da SpaceX não deu detalhes sobre a doação e o prêmio em si, mas disse que na semana que vem revelará mais informações.

Apesar de não ser uma ideia nova, a captura de carbono é vista como uma das alternativas para minimizar o aquecimento global. Aparentemente, a iniciativa do bilionário propõe uma recompensa para incentivar a inovação no ramo. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao site TechCrunch que o projeto de Musk será associado a uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Xprize, que realiza competições para incentivar o desenvolvimento tecnológico.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

A fortuna de Elon Musk é avaliada hoje em US$ 201 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Ele ultrapassou Jeff Bezos, fundador da Amazon, no começo deste mês. Com valor de mercado de cerca de US$ 798 bilhões, a Tesla é uma das companhias mais valiosas de Wall Street – os papéis da empresa se valorizaram 743% em 2020.