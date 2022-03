Reuters A parceria quer garantir a reprodução de anúncios em 3D para que possam ser acessados ​​por meio de diferentes dispositivos, como fones de ouvido

A Meta, holding do Facebook, vai tornar mais fácil para marcas anunciarem em suas plataformas com conteúdo tridimensional (3D). Uma parceria da empresa com a VNTANA, companhia americana de realidade virtual (RV), vai começar a rascunhar modelos para que Facebook e Instagram possam receber as publicidades — o foco é aprimorar esse tipo de conteúdo para incluir, também, no metaverso.

A integração com a VNTANA vai permitir que as marcas carreguem os modelos 3D de seus produtos nas redes sociais de Mark Zuckerberg e os convertam em anúncios, disse a VNTANA na quinta-feira, 26, em um comunicado à imprensa.

Antes da integração, os anunciantes precisariam reformatar os arquivos 3D para serem compatíveis com os sistemas de anúncios da empresa. Agora, as marcas podem usar os recursos da VNTANA para carregar e converter os arquivos em anúncios, mesmo sem conhecimento técnico do trabalho com imagens 3D, afirmou Ashley Crowder, presidente da empresa de RV.

Segundo Crowder, a mudança é um trampolim para a publicidade no metaverso. O conceito, ao qual Zuckerberg tem investido esforços, deve ser expandido para universos variados e, para cada um deles, a parceria quer garantir que seja possível reproduzir anúncios que possam ser acessados ​​por meio de diferentes dispositivos, como fones de ouvido.

Enquanto isso, marcas das indústrias de beleza, moda e móveis estão trabalhando para fazer a transição de representações 2D para 3D de seus produtos.

"O metaverso é basicamente a internet espacial", disse Crowder. "É todo um mundo de possibilidades que começa com os modelos 3D de seus produtos."

No futuro, usuários do Facebook e Instagram que se depararem um anúncio 3D enquanto navegam em seu desktop ou telefone, poderão interagir com uma imagem de uma bolsa, por exemplo, e mover o item para visualizá-lo de todos os ângulos — algumas lojas já possuem o recurso em sites próprios, mas não nas redes sociais.

"De certa forma, isso oferece um vislumbre do que você pode esperar em futuros dispositivos, como óculos de realidade virtual (VR)", disse Chris Barbour, diretor de parcerias de realidade aumentada da unidade Meta's Reality Labs, a divisão de RV do Facebook.