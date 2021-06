Dado Ruvic/Reuters O aplicativo não dependerá mais de um celular conectado à internet e poderá ser sincronizado em até quatro desktops diferentes

Em breve, o WhatsApp Web e o WhatsApp Desktop poderão ser usados de forma independente, sem a necessidade de ter o dispositivo principal por perto. Os rumores foram divulgados pelo site WaBetaInfo, conhecido por antecipar notícias sobre novos recursos que ainda não chegaram oficialmente ao público. Segundo a postagem, será possível também usar a mesma conta em mais de um dispositivo.

Ao contrário de como é hoje, a partir da implementação da mudança não será necessário liberar o acesso com o QRCode ao entrar no WhatsApp Web. O aplicativo não dependerá mais de um celular conectado à internet e poderá ser sincronizado em até quatro desktops diferentes. As funcionalidades já estão sendo testadas por desenvolvedores.

Outra novidade será a possibilidade de realizar chamadas de voz e vídeo, além de o usuário poder fazer o backup das conversas no aplicativo. Os novos recursos devem ser lançados para a versão de testes do iOS e Android dentro de dois meses, segundo o WaBetaInfo.