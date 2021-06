Instagram Em vez de deslizar para cima, os adesivos serão acionados por um toque

Compartilhar links nos Stories do Instagram é coisa para poucos - atualmente, o recurso de “arrastar para cima” para ser direcionado a outros sites é restrito a alguns usuários famosos na rede social. Mas isso pode mudar em breve: o Instagram está testando um adesivo para qualquer um incluir links nas postagens, de acordo com o site The Verge.

Em vez de deslizar para cima, os adesivos serão acionados por um toque nos Stories. Hoje, apenas contas verificadas ou com mais de 10 mil seguidores conseguem compartilhar links na plataforma.

Por enquanto, o teste é pequeno - o recurso ainda não será disponibilizado para todos os usuários. O movimento do Instagram, porém, pode ser um sinal do que vem por aí: usuários da rede social navegando na web com mais frequência.

Vishal Shah, vice-presidente de produto do Instagram, disse ao The Verge que será um experimento inicial principalmente para aprender como as pessoas podem tirar proveito dos links na rede social. "Esse é o tipo de sistema futuro que gostaríamos de ter ”, afirmou o executivo. “E é isso que esperamos implementar, se formos capazes de fazer a ideia funcionar.”