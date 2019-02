Reinaldo Canato/Microsoft Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, fala em evento em São Paulo

Se hoje é comum que uma empresa tenha um site ou um aplicativo para divulgar seus serviços, o próximo passo será ter um sistema de inteligência artificial para atender aos clientes – pelo menos, é no que acredita Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft. Na manhã desta terça-feira, 12, em São Paulo, ele apresentou sua visão para o futuro da tecnologia -- calcada no uso de inteligência artificial e de computação em nuvem – e de sua empresa a uma plateia formada por executivos, em um evento realizado pela companhia de Redmond, EUA.

Ao longo de cerca de meia hora, Nadella falou sobre a importância das transformações geradas pela tecnologia -- e como seu impacto só será sentido quando ela chegar a todas as pessoas. “A revolução acontecerá não pelas inovações, mas sim quando equiparmos as pessoas com as melhores ferramentas. Temos que desmitificar a tecnologia”, declarou o executivo.

De olho nisso, Nadella anunciou uma parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a criação de cursos de novas tecnologias, como visão computacional, inteligência artificial e ciência de dados. Inicialmente, serão quatro cursos, disponíveis pela internet, no site Mundo Senai. “É assim que o Brasil vai ter uso intenso de tecnologia em sua sociedade”, disse.

Para o executivo, o Brasil é um lugar cheio de oportunidades e casos de uso interessantes para a tecnologia. Em sua apresentação, ele demonstrou como clientes como o festival de música Rock in Rio, a empresa agrícola Coopercitrus ou o Hospital Nove de Julho estão utilizando produtos da empresa para se digitalizarem. Entre eles, estão sistemas de comunicação mais ágeis (como o Kaizala, uma espécie de WhatsApp corporativo) ou com computação na nuvem, no serviço Azure, uma das meninas dos olhos de Nadella.

Não é à toa: antes de ser presidente executivo, cargo que ocupa há cinco anos, Nadella chefiava a divisão de nuvem da Microsoft. Hoje, é este o setor que mais cresce na empresa -- no último trimestre fiscal, a receita da área Azure cresceu 78%. São números como esses que ajudaram o executivo a fazer da companhia, conhecida há décadas pelo sistema operacional Windows, a mais valiosa do mundo -- hoje, a Microsoft está avaliada em cerca de US$ 810 bilhões.

Preocupações. Em São Paulo, Nadella encerrou seu discurso falando sobre questões que devem ser levadas em consideração pela sociedade enquanto o uso de tecnologia cresce: privacidade, segurança e ética. Em sua fala, o presidente executivo da Microsoft destacou a nova lei de dados pessoais brasileira, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, dizendo que o “País está na vanguarda da regulação”. Também ressaltou a necessidade da criação de uma regulação global, equivalente ao Código de Genebra, para a área de cibersegurança. “É algo que pode ter impacto sentido por cidadãos e pequenos negócios e é muito preocupante”, declarou.

Além disso, Nadella destacou a necessidade de uma discussão sobre os limites éticos da inteligência artificial -- se ela de fato se tornar uma tecnologia tão relevante para os negócios, “será preciso ter certeza de que ela é justa, robusta e garante transparência e responsabilidade sobre seu uso”, declarou. “Não devemos perguntar o que os computadores são capazes de fazer, mas sim o que eles deveriam fazer.”