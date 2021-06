Dado Ruvic/Reuters Segundo Mark Zuckerberg, a novidade não afetará a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp

Depois de muitos rumores, o WhatsApp confirmou que nos próximos meses vai liberar a função para usuários usarem a mesma conta do aplicativo em até quatro dispositivos. A informação foi revelada pelo site WABetaInfo, em uma entrevista com Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, e Will Cathcart, diretor do WhatsApp.

A previsão é de que o recurso seja lançado até agosto. Segundo Zuckerberg, a novidade não afetará a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, que protege as mensagens do app - ou seja, o Facebook não consegue ler o conteúdo.

“Foi um grande desafio técnico fazer com que todas as mensagens e conteúdos sincronizem corretamente entre os dispositivos, mesmo quando a bateria do telefone acaba, mas resolvemos isso e estamos ansiosos para lançá-lo em breve”, afirmou o executivo ao WABetaInfo.

Também foram reveladas outras mudanças no WhatsApp, como o recurso “ver uma vez”, que permitirá o envio de um conteúdo que desaparece depois de ser visualizado. Além disso, a empresa lançará o “modo de desaparecimento”, que, se ativado, aplica em todas as conversas a função de mensagens efêmeras - assim, todo o conteúdo pode desaparecer após sete dias. Ainda não há previsão de lançamento para essas duas ferramentas.