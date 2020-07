Joshua Roberts/Reuters Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon

Durante audiência no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 29, o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, não garantiu que os dados de vendedores da plataforma são de fato protegidos. Ao ser questionado sobre o uso dessas informações de terceiros para o desenvolvimento dos próprios produtos da Amazon e consequente vantagem em negócios, Bezos disse que a empresa tem uma política para banir essa prática, mas que “não garante que essas regras nunca tenham sido violadas”.

A audiência desta quarta contou com a participação dos presidentes executivos das gigantes de tecnologia Facebook, Amazon, Alphabet (dona do Google) e Apple. O objetivo é analisar o poder de mercado das empresas e se elas abusaram dele promovendo concorrência desleal no setor, causando danos a consumidores e concorrentes. O martelo pesado de Washington investiga há um ano as empresas por seu poderio econômico, com direito a centenas de horas de entrevistas e mais de 1,3 milhões de documentos.

O Congresso pressionou Bezos quanto à proteção de dados da plataforma após o Wall Street Journal publicar uma reportagem em abril deste ano, dizendo que funcionários da Amazon acessaram dados de venda de vendedores independentes na plataforma, a fim de ajudar a empresa a desenvolver produtos competitivos de sua própria marca.

Diante o Congresso nesta quarta, a deputada democrata Pramila Jayapal perguntou a Bezos se a Amazon já acessou e usou dados de vendedores em decisões de negócios. “Continuamos analisando isso com muito cuidado. Ainda não estou convencido de que chegamos no final da investigação e continuaremos analisando. Não é tão fácil como você imagina, porque algumas das fontes do artigo são anônimas ", disse o presidente da Amazon, em referência à reportagem do Wall Street Journal.

A deputada também citou documentos e entrevistas obtidos pela investigação, que questionam a capacidade da Amazon de impor suas políticas contra o uso de dados de vendedores da plataforma. "O comitê entrevistou funcionários que dizem que essas violações geralmente ocorrem", disse Jayapal.