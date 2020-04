99/Divulgação 99Food chega a Curitiba

Em processo de expansão em território brasileiro, a 99Food anunciou nesta quarta-feira, 8, que Curitiba será a próxima cidade a receber os serviços de delivery da companhia, movimento que acontece três meses depois do serviço chegar ao País.

A ferramenta estava ativa apenas na cidade de Belo Horizonte, onde a plataforma desembarcou em novembro do ano passado. Desde então, segundo a empresa, a consolidação do serviço abriu caminho para a expansão para outras partes do Brasil.

"O objetivo da 99Food é compreender e refletir as demandas locais com eficiência. O cenário gastronômico de Curitiba difere bastante de Minas Gerais, são influências e públicos variados, mas igualmente diversificado, que permitirão aprimorar o trabalho da nossa equipe, oferecendo a possibilidade de solicitar a entrega de opções acessíveis e variadas para todos nossos clientes”, diz Danilo Mansano, diretor geral da 99Food.

De acordo com a empresa, a escolha da capital paranaense se dá em um momento de grande utilização de outro serviço da companhia, o 99, aplicativo de transporte compartilhado. Curitiba já é a 5ª cidade que mais utiliza a plataforma no País.