Lucy Nicholson/Reuters - 14/06/2016 A Microsoft espera se tornar a terceira maior companhia de games do mundo, atrás apenas da Tencent e da Sony

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 18, a compra da empresa de videogames Activision Blizzard, em um acordo de US$ 68,7 bilhões – é o maior negócio do setor de tecnologia na história, superando a compra da EMC pela Dell em 2015 por US$ 67 bilhões. Com a aquisição, a Microsoft pretende acelerar o crescimento da sua divisão de games em dispositivos móveis, computadores, consoles e nuvem, tornando-se a terceira maior companhia do setor do mundo, atrás apenas da Tencent e da Sony.

A Activision Blizzard é conhecida por jogos populares nos consoles, como "Call of Duty" e "Tony Hawk's Pro Skater", e nos celulares, como "Candy Crush". A empresa esteve envolvida nos últimos meses em uma crise interna após virem à tona relatos de má conduta sexual e assédio entre os executivos da companhia. Nesta segunda-feira, 17, a Activision Blizzard disse que demitiu dezenas de funcionários depois de conduzir uma investigação.

Comprando a empresa de games, a Microsoft pretende adicionar jogos da Activision Blizzard ao serviço Xbox Game Pass, que funciona como uma “Netflix de jogos” – a plataforma tem hoje 25 milhões de assinantes.

“Os jogos são a categoria mais dinâmica e empolgante de entretenimento em todas as plataformas hoje e vão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas de metaverso”, disse o presidente da Microsoft, Satya Nadella, em comunicado nesta terça.

A transação ainda está sujeita a aprovações regulatórias.

A Microsoft tem apostado em aquisições para avançar na área de games nos últimos anos. Em 2014, a empresa comprou a Mojang, desenvolvedora do Minecraft, por US$ 2,5 bilhões. No ano passado, fechou a aquisição da empresa de jogos Bethesda, em um acordo de US$ 7,5 bilhões.

O novo negócio, porém, está em outro patamar. Até então, a maior compra da Microsoft havia sido a do LinkedIn, em 2016, por US$ 26,2 bilhões.

