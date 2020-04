O Uber anunciou nesta segunda-feira, 20, duas novas modalidades de entrega em algumas cidades selecionadas do mundo. Chamadas de Uber Connect e Uber Direct, as viagens serão focadas em objetos, ao invés de pessoas, como uma alternativa para solucionar demandas em meio a pandemia do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, os dois serviços vão servir também para manter motoristas ativos, enquanto muita gente não sai de casa.

O Uber Connect tem como foco a entrega de produtos em cerca de 25 cidades dos Estados Unidos, Austrália e México. Nessa modalidade, os objetos são entregues no mesmo dia e é voltada para a troca entre pessoas, como envio de pacotes ou encomendas, por exemplo.

Agora é possível deixar uma caixinha para o restaurante nos pedidos do Uber Eats

Já o Uber Direct foi desenvolvido para a entrega de produtos entre estabelecimentos e clientes, semelhante à expansão que o Uber Eats fez no início de abril. Em Portugal, por exemplo, onde o serviço está em funcionamento, a modalidade é utilizada em parceria com os serviço de correios. Na África do Sul, remédios estão sendo entregues por meio da novidade.

Ambos os serviços promovem a entrega sem contato e podem ser acessados por meio do aplicativo de viagens compartilhadas. A iniciativa é parte de uma série de medidas que o Uber vem tomando para adaptar seus serviços durante a quarentena. Além de Portugal, África do Sul, EUA e Austrália, o Uber não especificou quais outras cidades possuem a novidade, mas o Brasil ainda não tem previsão de receber o serviço.

"Durante essa crise, procuramos novas maneiras de nossa plataforma ajudar a movimentar bens essenciais para empresas e consumidores, além de oferecer novas oportunidades de ganhos para os motoristas", disse o presidente do Uber, Dara Khosrowshahi. "Nosso foco principal é o imediato: adaptar rapidamente nossa tecnologia para atender às crescentes necessidades de comunidades e empresas".