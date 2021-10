Robert Fortunato/CBS News Frances trabalhou como gerente de produto na equipe de desinformação cívica do Facebook e declarou ter enviado os documentos a diversas autoridades e jornalistas

Além do apagão desta segunda-feira, 4, que tirou do ar os aplicativos do Facebook, incluindo Instagram e WhatsApp, a empresa de Mark Zuckerberg tem estado no centro de um escândalo após o jornal americano Wall Street Journal revelar documentos que provam que a companhia negligencia a moderação de conteúdo de suas plataformas. Nesta terça-feira, 5, a funcionária que revelou ter vazado pesquisas internas do Facebook será ouvida no Senado dos Estados Unidos às 11h (horário de Brasílía) em uma audiência intitulada "Protegendo Crianças Online", sobre a pesquisa da empresa relativa ao efeito do Instagram em usuários jovens.

Em entrevista neste domingo, 3, ao programa 60 Minutes, da emissora americana CBS, Frances Haugen se apresentou como responsável pelos vazamentos de slides da companhia e acusou o Facebook de agir em benefício próprio em detrimento de seus usuários.

“Havia conflitos de interesse entre o que era bom para o público e o que era bom para o Facebook”, disse Frances durante a entrevista. "E o Facebook repetidamente escolheu otimizar seus próprios interesses, como ganhar mais dinheiro”.

Frances trabalhou como gerente de produto na equipe de desinformação cívica do Facebook e declarou ter enviado os documentos a diversas autoridades e jornalistas. O caso surgiu quando o jornal Wall Street Journal publicou uma série de reportagens sobre a conduta da empresa em relação a diversos conteúdos na plataforma.

As informações obtidas eram pesquisas de comportamento de usuários, algumas com foco em saúde mental, que revelaram o dano causado por redes sociais como Instagram em jovens menores de idade. “Uma em cada três meninas que se sente mal com o próprio corpo se sente ainda pior no Instagram”, dizia uma das conclusões publicadas em um mural interno da empresa.

Apresentações e e-mails também mostraram que a rede social contribuiu para aumentar a polarização online quando fez alterações em seu algoritmo de conteúdo e falhou em tomar medidas para reduzir conteúdos anti-vacina.

“Eu já vi muitas redes sociais e no Facebook era muito pior do que o que eu tinha visto antes”, disse Frances. “O Facebook, repetidamente, mostrou que prefere o lucro à segurança”.

Em outro momento, a ex-funcionária do Facebook afirmou que entrou para a empresa justamente com a intenção de trabalhar na área de desinformação, mas que o cenário que viu dentro da companhia não era o que ela esperava. “Na verdade, o Facebook sabia que seus algoritmos e plataformas promoviam esse tipo de conteúdo prejudicial e não conseguiu implantar contra-medidas recomendadas internamente ou duradouras”.

Ex-Google e Pinterest, Frances afirmou que o Facebook mentiu ao público sobre o progresso que fez para reprimir o discurso de ódio e desinformação em sua plataforma – ela defendeu, por exemplo, que o Facebook foi usado para ajudar a organizar a rebelião no Capitólio em 6 de janeiro. Embora acredite que ninguém no Facebook seja "malévolo", Frances disse que os incentivos da empresa estão desalinhados.

O Facebook publicou um comunicado contestando os pontos que Frances fez após a entrevista na televisão. "Continuamos a fazer melhorias significativas para combater a disseminação de desinformação e conteúdo prejudicial", disse a porta-voz do Facebook Lena Pietsch. "Sugerir que encorajamos conteúdo ruim e não fazemos nada simplesmente não é verdade”.

Antes da entrevista ao 60 Minutes, o vice-presidente de assuntos globais do Facebook, Nick Clegg, disse ao canal americano CNN que era "ridículo" afirmar que o dia 6 de janeiro ocorreu por causa da rede social.

Protegida

No domingo, o advogado de Frances, John Tye, fundador da organização jurídica sem fins lucrativos Whistleblower Aid, confirmou uma reportagem do New York Times de que alguns dos documentos internos foram compartilhados com procuradores-gerais de vários estados, incluindo Califórnia, Vermont e Tennessee.

Tye disse que as queixas foram apresentadas à SEC com base no fato de que, como uma empresa de capital aberto, o Facebook é obrigado a não mentir para seus investidores, ou mesmo reter informações relevantes.

As reclamações comparam a pesquisa interna do Facebook com suas declarações públicas sobre os assuntos pesquisados, de acordo com a entrevista do 60 Minutes.

Tye disse que Frances também conversou com legisladores na Europa e deve comparecer ao parlamento britânico no final deste mês, na esperança de estimular uma ação regulatória. Ele e Frances também estão interessados em conversar com legisladores de países da Ásia, já que muitas das questões que motivaram a ex-funcionária vêm da região, incluindo a violência étnica em Mianmar, acrescentou.

A Whistleblower Aid, que está representando Frances sem cobrança de honorários também lançou uma campanha de arrecadação para levantar US$ 50 mil para seus custos legais./COM REUTERS