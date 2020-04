Durante a epidemia da SARS, em 2003, quando milhões de chineses tiveram de se isolar em suas casas, um site de comércio eletrônico garantiu que as pessoas recebessem suas compras em casa. Era o Alibaba, que ali começava sua trajetória como gigante da internet. Quase vinte anos depois, a empresa chinesa busca usar sua experiência no assunto para ajudar as pessoas em todo o mundo em meio à pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, onde atua com o site AliExpress, a empresa anuncia nesta segunda-feira, 20, novos recursos para seus clientes que estão em isolamento social.

Entre eles, está o AliExpress Direct, um serviço que consolida as compras dos brasileiros em um pacote só. Explica-se: como o Alibaba é um marketplace, que une diferentes vendedores em um único site, é bastante comum que as compras sejam feitas em “lojas diferentes”, e por isso, cheguem ao consumidor em vários pacotes. Com o novo serviço, porém, os itens que vem de fornecedores diferentes agora serão reunidos pelo AliExpress em um único pacote.

George Nganga/Reuters AliExpress vendeu 6 mil smartphones no Brasil em uma semana

A princípio, a taxa de envio padrão será de US$ 3, mas se o valor total do pedido for superior a US$ 30, a taxa do AliExpress será gratuita. Outra novidade é a devolução gratuita, que agora poderá ser feita em até 15 dias após o recebimento dos pedidos.

Além disso, a empresa também implementou recentemente uma política de parcelamento para todos os pedidos superiores a US$ 10, com cartão de crédito emitido no Brasil – os pagamentos da empresa são processados no País pela startup curitibana Ebanx, que se tornou um unicórnio em 2019. Liberado há cerca de quatro semanas, o parcelamento já é usado em 15% das transações do AliExpress no Brasil, revelou a empresa. Há opções de pagamento sem juros em até seis prestações.

Em comunicado enviado à imprensa, a empresa afirma ainda que “adotou cuidados redobrados com relação à higienização de seus produtos e criou protocolos de segurança”, por conta da pandemia do novo coronavírus. “Todos os dias, a temperatura dos funcionários é verificada antes de eles entrarem nos armazéns. Todos os empregados colocam máscaras, luvas e também lavam as mãos antes do manuseio. Os armazéns estão sendo higienizados diariamente”, disse a companhia, em nota.