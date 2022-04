Instagram / Divulgação Veja como mandar músicas para seus amigos escutarem no DM do Instagram

Deu vontade de mandar uma música nova para o amigo ou uma indireta para alguém? Com a novidade que o Instagram trouxe para seus usuários, você pode. O novo recurso foi liberado para todo o mundo na quinta-feira, 30, e permite compartilhar músicas por mensagens diretas (DM) na plataforma.

Quem receber uma música pela DM vai poder reproduzir uma prévia de 30 segundos por meio de parcerias firmadas com os serviços Apple Music, Amazon Music e, em breve, Spotify, diz o Instagram. Isso vai evitar que você tenha que sair da rede social e navegar até os apps de streaming de música.

Além disso, o Instagram trouxe para o Brasil outras atualizações que já circulavam em outros países. Agora, é possível responder mensagens diretamente do feed de notícias, permitindo que o usuário mantenha conversas enquanto espia fotos e vídeos na própria plataforma. Também há uma lista de contatos online, bem como inserir enquetes em grupos de amigos.

Outro recurso é enviar mensagens “discretas” a outros usuários: ao digitar @silencioso, não será enviada notificação alguma. O recurso foi lançado no início este ano pelo Instagram, mas está sendo anunciado somente agora.

Como enviar música no Instagram

Copie o link de uma música da Apple Music ou Amazon Music (em breve, o recurso deve chegar ao Spotify);

Vá em uma conversa do Instagram, cole o link e clique em Enviar;

O link vai criar um player com capa, nome da música e as informações do artista;

Qualquer um na conversa pode clicar em “reproduzir” para ouvir até 30 segundos da música.