Reuters Google terá novo centro de engenharia no Brasil

Como parte do investimento de US$ 1,2 bilhão nos próximos cinco anos para o desenvolvimento econômico da América Latina, o Google anunciou nesta terça-feira, 14, seu novo Centro de Engenharia em São Paulo. A estrutura será parte do Instituto de Pesquisas Técnicas (IPT) da USP.

De acordo com o Google, o centro terá 7 mil metros quadrados e poderá abrigar 400 pessoas em estações de trabalho - a intenção é focar, primeiramente, em pesquisas relacionadas à segurança em ambientes digitais.

"A privacidade e segurança on-line das pessoas sempre foram prioridades do Google e entendemos que, em um ambiente dinâmico global em que nossos produtos são usados por pessoas de diferentes origens e culturas, é importante ter um grupo diversificado de engenheiros desenvolvendo soluções. Quando pensamos que o Brasil e a América Latina são um dos nossos principais mercados, faz todo o sentido ter engenheiros locais cuidando também da segurança", destacou Eduardo Tejada, diretor-sênior de Engenharia do Google.

O Google também quer fazer do espaço uma rede de escritórios modernos para que diversas áreas de engenharia possam usar o espaço. De acordo com Tejada, um dos objetivos, também, é conseguir reter e desenvolver talentos técnicos no Brasil como parte do investimento anunciado por Sundar Pichai, CEO do Google, na última semana.

Localizado no IPT Open, o Centro de Engenharia é um reforço para a área técnica do Google no Brasil. Atualmente, o único centro da empresa no setor fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e funciona desde 2006 desenvolvendo, principalmente, produtos de busca. O IPT Open também é a casa de hubs de inovação de empresas como Lenovo, Siemens, Gerdau, Kimberly Clark e Copag.

"A parceria do Google com o IPT Open Experience deverá servir como um ambiente promotor da inovação para o ecossistema, apoiado nos pilares do desenvolvimento tecnológico e de negócios, capacitação de recursos humanos e engajamento com startups”, comenta a Diretora Presidente do IPT, Profa Liedi Legi.

O novo Centro de Engenharia do Google em São Paulo, ainda não tem data para ser entregue.

Investimento

Anunciado por Pichai durante a Cúpula das Américas, o investimento voltado para a América Latina será apoiado em quatro frentes: infraestrutura digital, capacitação em habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades inclusivas e sustentáveis.

"Muitas comunidades na América Latina foram duramente atingidas pela pandemia e reduzir a desigualdade digital será essencial para garantir uma retomada inclusiva'', disse Pichai.

Na parte da infraestrutura, o Google diz que seu esforço inclui a implementação em 2023 do cabo submarino Firmina, que vai conectar EUA, Brasil, Uruguai e Argentina por meio do oceano Atlântico. Nessa frente, a empresa espera aumentar o número de engenheiros no Brasil, com foco em segurança e privacidade. No mês passado, Pichai afirmou ao Estadão que o Brasil está entre as prioridades da empresa no combate à desinformação.

Pichai reforçou o compromisso com o Google for Startups, mesmo sem dar detalhes de investimentos no setor. O braço da empresa voltado para empresas novatas de tecnologia anunciou investimento no Brasil de R$ 8,5 milhões dividido em 18 meses para o Black Founders Fund, programa voltado para empreendedores pretos. Já passaram pelo programa de aceleração da gigante nomes como Nubank, Loggi e Idwall.