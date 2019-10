JF Diorio/Estadão Clientes do programa Livelo poderão ganhar um ponto a cada real que levantarem de crédito com a fintech Creditas

Nos últimos anos, os brasileiros se acostumaram a utilizar programas de fidelidade de seus cartões de crédito – quanto maior for o gasto na fatura, mais pontos são acumulados. Agora, porém, também será possível juntar pontos quando se toma um empréstimo. A partir dessa segunda-feira, 21, os clientes do programa Livelo poderão ganhar um ponto a cada real que levantarem de crédito com a fintech Creditas – a parceria foi anunciada com exclusividade ao Estado.

"O usuário pode pegar um crédito com a Creditas para fazer a festa de casamento e os pontos acumulados podem servir para pagar a passagem da lua de mel", sugere Rebecca Alvarez, gerente de desenvolvimento de negócios da Creditas.

É mais um dos novos negócios que a empresa, especializada em empréstimos com garantia e fundada pelo espanhol Sergio Furio, tem se colocado nos últimos tempos – desde que recebeu um aporte de US$ 230 milhões liderado pelo SoftBank, a startup estuda projetos nas áreas de crédito imobiliário, reformas e crédito consignado.

Para conseguir os pontos, o usuário deve primeiro se cadastrar no programa da Livelo. Depois disso, caso esteja interessado em tomar um empréstimo, pode fazer a simulação de crédito em uma página específica. Ao ser aprovado e ter o empréstimo liberado, o usuário poderá ter os pontos creditados em até 60 dias úteis em sua conta.