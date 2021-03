SpaceX A intenção é que os lançamentos deste ano completem 1,2 mil unidades no espaço

A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, lançou mais 60 satélites Starlink no espaço, completando mais de 1 mil unidades que já estão orbitando a Terra. O lançamento foi feito da base da empresa no Texas nesta quarta-feira, 3, e foi o quinto lançamento realizado pela SpaceX no ano.

Voltada para a exploração espacial, os satélites Starlink são a aposta de Elon Musk para colocar a empresa na órbita da Terra. A intenção é que os lançamentos deste ano completem 1,2 mil unidades no espaço, mas que, a longo prazo, sejam mais de 30 mil.

A iniciativa também visa um projeto de Musk de oferecer internet via satélite para usuários em diversos países do mundo. O programa, nomeado "Better Than Nothing Beta" ("Melhor que nada", em tradução literal), já começou a ser testado no final do ano passado, e poderá oferecer velocidades de internet entre 50Mb/s e 150Mb/s, informou a empresa na época.

A SpaceX ainda está trabalhando em um novo veículo de lançamento chamado Starship, que poderá colocar em órbita cerca de 400 satélites Starlink de uma só vez. A equipe da empresa responsável pelo foguete trabalha para que ele seja completamente reutilizável e que tenha um retorno rápido para a base de desenvolvimento, no Texas.