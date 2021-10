Dado Ruvic/Reuters Além da gravação, o Clubhouse vai permitir que os usuários façam download de clipes até 30 segundos, para compartilhamento em mídias sociais ou outros sites

O Clubhouse, app de conversas ao vivo em áudio, anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai liberar um recurso de gravação das salas de chat, além de permitir que as sessões fiquem disponíveis posteriormente para serem escutadas, como um podcast. A ferramenta chega à plataforma cerca de uma semana depois do Twitter anunciar a mesma função para o Espaços, serviço de áudio semelhante ao Clubhouse. A novidade no Twitter, porém, ainda não está disponível para os usuários.

Além da gravação, o Clubhouse vai permitir que os usuários façam download de clipes de até 30 segundos, para compartilhamento em mídias sociais ou outros sites. O app também vai lançar um recurso aperfeiçoado de busca para ajudar a localizar salas de áudio ao vivo ou gravadas, usuários e grupos orientados a certos interesses, afirmou a companhia.

As novas ferramentas têm como objetivo ajudar os criadores de conteúdo a expandirem a audiência, em um momento em que rivais maiores como Facebook e Twitter também investem na área.

O recurso de gravação e replay de conversas será testado e oferecido a certos criadores de conteúdo ao longo das próximas semanas, disse o Clubhouse. Já a capacidade de compartilhar os clipes de áudio começa a ser lançada já nesta semana.