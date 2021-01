Matthew Childs/Reuters Ação pode ser a última do governo Trump contra a empresa, em um mandato marcado pelo conflito com fabricantes chinesas

O governo Trump notificou na última semana alguns fornecedores da Huawei sobre a revogação de suas licenças para vender para a gigante chinesa de tecnologia - e pretende ainda rejeitar vários outros pedidos de fornecimento à empresa. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 18, pela agência de notícias Reuters, que ouviu pessoas familiarizadas com assunto.

A ação contra a Huawei — provavelmente a última do governo do presidente republicano Donald Trump — segue uma série de tentativas de enfraquecer a maior empresa de equipamentos de telecomunicações do mundo, que, segundo o governo, é uma ameaça à segurança nacional e interesses de política externa dos EUA.

As notificações chegam em meio a uma leva de ações dos EUA contra a China nos últimos dias do governo Trump. O democrata Joe Biden será empossado como presidente na quarta-feira, 20.

Um porta-voz do Departamento de Comércio não respondeu imediatamente aos pedidos por comentários. Num e-mail visto pela Reuters, a Associação da Indústria de Semicondutores afirmou que o Departamento de Comércio emitiu "intenções de negar um número significativo de pedidos de licenças de exportações para a Huawei e revogação de pelo menos uma das licenças emitidas anteriormente".

Fontes com conhecimento da situação, falando sob a condição de anonimato, disseram que houve mais de uma revogação. O e-mail diz que as ações abrangem uma ampla gama de produtos da indústria de semicondutores e perguntou se as empresas receberam as notificações.

O e-mail notou que as empresas esperam há meses por decisões sobre as licenças e que, com menos de uma semana faltando para o atual governo, lidar com isso era um desafio. Um porta-voz para o grupo de semicondutores não respondeu imediatamente ao pedido por comentário.