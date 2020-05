REUTERS/Kacper Pempel Da forma como o Twitter funciona, ele termina por ser um ambiente particularmente propício a ataques.

O Twitter irá testar uma ferramenta de envio de notificação a seus usuários quando eles publicarem ou responderem um tuíte usando “linguagem ofensiva”. O anúncio, feito pela empresa nesta terça-feira, 5, é parte de um esforço para moderar as conversas na plataforma social.

Quando os usuários clicam em “enviar” em sua resposta, eles serão informados que as palavras no tuíte são semelhantes às usadas em publicações denunciadas como ofensivas e serão questionados se gostariam de revisá-lo ou não. Há muito tempo que o Twitter está sob pressão para eliminar conteúdo abusivo de sua plataforma, que é policiada por usuários que denunciam tuítes ofensivos e por tecnologia automática.

“Estamos tentando incentivar as pessoas a repensarem seu comportamento e repensarem sua linguagem antes de publicarem, porque geralmente estão no calor do momento e podem acabar dizendo algo que vão se arrepender depois”, disse Sunita Saligram, chefe global de política do Twitter na área de confiança e segurança.

As políticas do Twitter não permitem que os usuários ataquem indivíduos com insultos racistas ou sexistas ou conteúdo degradante. O Twitter disse que o teste, o primeiro do tipo para a empresa, começará nesta terça-feira e durará pelo menos algumas semanas. Ele será realizado globalmente, mas apenas vai ser aplicado sobre tuítes em inglês.