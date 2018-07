FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma empresa chinesa comparou a Apple aos nazistas ao lançar uma campanha promocional do lançamento de um celular.

O site de vídeos Leshi TV (LeTV) vai estrear no mercado de smartphones no dia 2 de abril. Para chamar a atenção, o fundador da companhia, Jia Yueting, postou na rede social chinesa Weibo a imagem de um desenho do ditador Adolf Hitler com uma roupa na qual o logo da Apple aparece no lugar da suática nazista.

O cartaz traz ainda um texto em chinês que, segundo o site The Verge, compara o sistema iOS com o Android usando palavras como liberdade e crowdsourcing contra arrogância e tirania. “Sob o regime de dominação arrogante do iOS, que os desenvolvedores pelo mundo amam, apesar de odiar, estamos sempre cuidadosamente perguntando: esse tipo de inovação é normal?”, diz um texto de Jia Yueting que acompanha a publicação.