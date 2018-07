REPRODUÇÃO

A Kaspersky, empresa russa de antivírus, foi acusada por ex-funcionários de criar e espalhar uma ameaça por 10 anos com o objetivo de prejudicar os concorrentes do mercado. A denúncia — realizada pelos profissionais para a Reuters — já causou a manifestação do CEO da companhia, acusado de estar envolvido no esquema.

Segundo os relatos dos ex-funcionários, a Kaspersky inseria pedaços de código para enganar os softwares das empresas de antivírus rivais. Assim, eles interpretariam arquivos inofensivos como maliciosos. Microsoft, Avast e AVG seriam os principais alvos.

E a denúncia só piora: alguns dos ataques seriam ordenados por Eugene Kaspersky, CEO e fundador da empresa. Tudo isso teria sido uma vingança contra softwares menores e de menor estrutura que supostamente copiavam o antivírus criado por ele.

Em comunicado enviado à Reuters, Kaspersky negou as acusações. ”Nossa empresa nunca realizou qualquer campanha para enganar os concorrentes para prejudicar a sua posição no mercado. Tais ações são antiéticas, desonestas e sua legalidade é, no mínimo, questionável .”

No Twitter, Kaspersky disse ainda que a história é “besteira completa”. Além disso, em outro tuíte, o CEO faz piada com Joseph Menn — repórter autor da matéria — chamando-o de alienígena.

Exclusive! @josephmenn is an alien missioned to conquer the Earth – Ex-colleagues :) — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 14 agosto 2015

A Kaspersky é uma das principais e maiores empresas de antivírus do mundo e atende cerca de 400 milhões de usuários e 270 mil empresas.