Edgar Su/Reuters Grab é a empresa de transporte da Cingapura

A empresa de transporte Grab, informou nesta quinta-feira, 2, que recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 1 bilhão. A companhia, com sede em Cingapura, é uma das principais concorrentes do Uber no mundo e pretende usar o dinheiro para expandir sua operação na Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático.

Com a nova rodada de investimento, o Grab passa a valer US$ 11 bilhões. No começo do ano, quando comprou as operações do Uber no Sudeste Asiático, a companhia foi avaliada em US$ 6 bilhões.

Nesta quinta, a empresa descartou abertura de capital em breve, mas disse que está aberta para receber novos investidores interessados em ajudar o Grab a expandir suas operações na região.

"Continuaremos abrindo o financiamento para certos investidores que acreditamos que agregarão valor", disse Ming Maa, presidente do Grab durante o anúncio.

Apostas. A nova rodada de investimento recebida pelo Grab contou com a participação do gestor global de ativos OppenheimerFunds, da chinesa Ping An Capital, da Vulcan Capital, co-fundador da Microsoft Corp., da Macquarie Capital e da Lightspeed Venture Partners, entre outros.

A empresa já conta com investidores poderosos do mercado de transportes como a chinesa Didi Chuxing e o fundo japonês SoftBank.

O dinheiro está sendo usado pelo Grab para expandir seus serviços na Indonésia. O país é considerado um campo de batalha emergente para empresas de tecnologia que buscam atender uma população de mais de 250 milhões de pessoas, como um mercado prioritário. Por enquanto, o indonésio Go-Jek é o principal rival do Grab na região.

A empresa também está tentando transformar-se em um grupo de tecnologia de consumo, oferecendo serviços como pagamentos digitais e entrega de alimentos.