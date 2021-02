Blue Origin via The New York Times Blue Origin é a empresa de viagens aeroespaciais de Jeff Bezos, fundador da Amazon

A empresa de viagens espaciais de Jeff Bezos, a Blue Origin, afirmou na quinta-feira 25 que adiou o lançamento do foguete New Glenn para o final de 2022 por ter perdido um contrato com o Pentágono para empresas rivais como SpaceX e United Launch Alliance. Segundo a empresa, a perda do contrato irá gerar um custo de US$ 3 bilhões.

O New Glenn é um foguete parcialmente reutilizável projetado para cargas pesadas e capaz de enviar de satélites a equipamentos de segurança nacional. A previsão de lançamento era para meados deste ano. A empresa chegou a receber US$ 255 milhões de um total de US$ 500 milhões para o desenvolvimento do New Glenn por parte da Força Áerea americana.

Jeff Bezos, presidente da Amazon, fundou a Blue Origin em 2000 e investiu bilhões na empresa para desenvolver o New Glenn, assim como na construção de instalações de produção de foguetes em Cabo Canaveral, no Estado americano da Flórida.

Com o recente anúncio da saída de Jeff Bezos da presidência da varejista americana para o terceiro trimestre deste ano, especialistas acreditam que o fundador pode ter mais envolvimento na gestão da Blue Origin, que produz o motor BE-4, responsável por impulsionar, além do New Glenn, o foguete do Vulcan, da United Launch Alliance, cujo lançamento está previsto para o final de 2021.