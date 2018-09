DAVID MCNEW / AFP Yusaku Maezawa, de 42 anos, é o fundador e CEO da Zozo, a maior varejista de moda online do Japão

A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, revelou nesta segunda-feira, 17, o nome do primeiro passageiro que fará uma viagem ao redor da Lua: o bilionário japonês Yusaku Maezawa, fundador e executivo-chefe da varejista de moda online Zozo. De acordo com a revista Forbes, ele é o 18.º homem mais rico do Japão, com uma fortuna de US$ 2,9 bilhões.

O preço que Maezawa está pagando pelo passeio não foi divulgado, mas ele disse à agência de notícias Reuters que o valor foi “muito maior” do que US$ 110 milhões – preço que ele pagou por uma pintura de 1982 do artista Jean-Michel Basquiat.

A compra da passagem para um voo que vai contornar a Lua é um enorme salto na corrida pela comercialização de viagens espaciais. Maezawa, que já foi baterista de uma banda punk, pretende fazer seu primeiro voo à Lua em 2023.

A viagem será realizada no Big Falcon Rocket, um foguete gigante que a empresa de Musk está construindo para enviar seus clientes à Lua e a Marte nos próximos anos. Ele disse que convidará oito artistas para acompanhá-lo no passeio.

“Ele é uma pessoa muito corajosa para fazer isso”, afirmou Musk - também presidente da Tesla -, a respeito do empreendedor japonês. Ele explicou também que o veículo Big Falcon Rocket pode começar a fazer seus primeiros voos orbitais dentro de dois ou três anos.

Elon Musk informou que o preço da passagem de Maezawa terá impacto significativo no custo de produção do Big Falcon Rocket, estimado em US$ 5 bilhões.