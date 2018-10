Evan Vucci/AP Conversa entre Trump e executivos de tecnologia deve acontecer ainda este mês na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer receber executivos de empresas de internet e rede sociais até o fim desse mês em uma reunião na Casa Branca. Segundo a assessoria do governo, o Google por meio de seu presidente executivo, Sundar Pichai, já teria confirmado a presença.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 2, por Larry Kudlow, assessor da Casa Branca. Kudlow disse que a lista de convidados para o encontro é formada por empresários e “pessoas insatisfeitas” com as companhias de tecnologia.

"Vamos ter uma pequena conferência que será presidida por Donald Trump e teremos grandes empresas de internet, grandes companhias de mídia social e de busca", disse.

Trump faz parte do grupo de políticos americanos do Partido Republicano que se dizem perseguidos por empresas de tecnologia. Eles alegam que companhias como Google censuram as ideias conservadoras de pessoas ligadas aos partidos da direita. O Google nega.

Há meses, o presidente dos EUA tem ameaçado regulamentar as empresas de tecnologia, com base no argumento de perseguição. Na última semana, Pichai esteve no Congresso americano para conversar com senadores republicanos. O executivo se comprometeu ainda em ir em novembro ao Senado tirar dúvidas sobre como funciona o algoritmo do site e como os resultados da busca são escolhidos.