Por Isabel Kershner

Moradora de uma área cheia de barracos e casas em ruínas no deserto de Negev, Rabaa Al-Hawashleh é uma trabalhadora improvável da indústria de alta tecnologia de Israel. Sua mãe é analfabeta, seu pai dirige um caminhão. A vila de beduínos onde vivem não tem energia elétrica suficiente de noite para alimentar o laptop que ela traz para casa do escritório; o trabalho para assim que a bateria acaba. Em uma sociedade conservadora, que desaprova motoristas do sexo feminino, conta ela, a jovem não tem carteira.

Mas todos os dias úteis, Rabaa, de 24 anos, pega dois ônibus para uma jornada de 90 minutos até seu local de trabalho, onde é responsável pelo controle de qualidade de programas de software na Sadel Tech, uma empresa só de beduínos especializada em internet e tecnologias móveis.

Há tempos, Israel, que tem cerca de oito milhões de habitantes, é líder global em alta tecnologia. Mas a minoria árabe-palestina do país, que chega a quase um quinto da população e inclui os beduínos do sul árido, um dos mais pobres e abandonados setores da sociedade israelense, tem sido em grande parte deixada de fora da indústria.

Felizmente para pessoas como Rabaa, empresas como a Sadel e iniciativas do governo com o objetivo de trazer mais jovens árabes para a força de trabalho no setor de tecnologia estão tentando mudar esse cenário.

“Foi um fenômeno na sociedade beduína. Os jovens estavam se formando na faculdade em software, engenharia e outros estudos tecnológicos e acabavam como atendentes em postos de gasolina ou professores”, afirma Ibrahim Sana, executivo chefe da Sadel, que fundou em 2013 com um investidor de tecnologia israelense.

Sana, de 35 anos, agora emprega uma dúzia de pessoas. Ele descobriu um de seus funcionários, que havia se formado na faculdade com destaque, estocando as prateleiras de um supermercado. Outro trabalhava como aprendiz de serralheiro.

“É uma verdadeira mudança, tanto para quem olha de fora quanto de dentro, sentir que fazemos parte deste país. Israel é líder em alta tecnologia, e queremos uma parte disso”, explica Sana.

Não há vagas. Centenas de cidadãos árabes se formam nas faculdades todos os anos com qualificações para trabalhar com alta tecnologia, mas poucos encontram vagas em seu campo de atuação. De cerca de 284.500 trabalhadores do setor de tecnologia em Israel em 2013, apenas 1,3% eram árabes, de acordo com o Escritório Central de Estatísticas.

Para lidar com esse desequilíbrio, em 2015 o ministro da Economia lançou um programa de três anos com o objetivo de colocar mil formandos árabes na força de trabalho da alta tecnologia. “Aí, eles podem abrir as portas para seus amigos. Estamos tentando criar um ecossistema”, diz Michal Tzuk, diretor de regulamentação de empregos do ministério.

Duas organizações, a ITWorks e a Tsofen, ganharam um leilão para operar o programa, que treina e ajuda a colocar os profissionais árabes nas empresas de tecnologia. De acordo com o ministério, desde que o programa foi lançado no começo do ano passado, 225 pessoas já encontraram colocações em empresas líderes de software, como a Amdocs e a Check Point, e no ramo israelense da Intel, a multinacional que produz chips.

Sana cresceu em uma família de 13 irmãos na cidade beduína de Lakiya, no Negev. Seu pai, que possuía uma loja de alimentação de animais na cidade sulina de Beersheba, mandou-o estudar em uma escola árabe de prestígio no norte de Israel. Ele se formou no Instituto de Tecnologia Technion-Israel, em Haifa, e fez mestrado na Universidade Ben-Gurion, em Negev. Trabalhou na Cisco, a empresa de equipamentos para redes de comunicação, na região central de Israel, e em várias startups antes de fundar a Sadel.

A experiência de Sana é incomum. Muito beduínos têm problemas para encontrar esses empregos, conta ele, porque vivem longe dos centros comerciais do país, frequentemente em vilas sem infraestrutura que as autoridades se recusam a reconhecer; ou porque o recrutamento normalmente acontece por meio de conhecimentos e contatos pessoais, que os beduínos não têm. Além disso, também há preconceito, diz ele, assim como a questão de o inglês ser a terceira língua depois do árabe e do hebraico para muitos cidadãos árabes.

Esses problemas são particularmente graves no Negev, onde as tensões aumentaram nos últimos anos entre os beduínos, cerca de 200 mil pessoas, e as autoridades israelenses por causa de disputas de terra. Dois anos atrás, o governo arquivou um plano para reassentar dezenas de milhares de cidadãos beduínos em outro lugar no Negev que atraiu condenação internacional e estimulou demonstrações por todo o país.

A Sadel, que fica em um parque industrial a cerca de oito quilômetros de um crescente centro de tecnologia de Beersheba, mistura tecnologia e tradição. Na hora do almoço, por exemplo, os funcionários pegam seus tapetes de oração e fazem suas preces muçulmanas do meio do dia.

Em uma tarde recente, Bassam Abu Zaed, de 27 anos, desenvolvedor de internet e Android e chefe do time de garantia de qualidade, terminou suas preces e rapidamente estava de volta a sua escrivaninha para desenvolver um aplicativo de diagnóstico para equipamentos móveis que pretende vender para empresas de celulares.

Funcionárias. A Sadel também é diferente pelo fato de contratar mulheres beduínas, cujas oportunidades de emprego são normalmente limitadas a campos como educação. Rifaa Azbarga, de 26 anos, uma das três mulheres trabalhando na Sadel, recebeu um diploma em engenharia de software e começou a ensinar matemática na cidade beduína de Keseife “porque todo mundo me disse que uma empresa de alta tecnologia nunca contrataria árabes”. Hoje, ela faz sites para empresas e está desenvolvendo um aplicativo para Android que combina notícias de rádio, propaganda e funções de chat.

Rabaa diz que seus pais, que nasceram em Abu Qreinat, querem que ela encontre um marido dentro de sua família estendida, mas ela prefere procurar mais longe e talvez se mudar para uma das cidades beduínas maiores que existem na região. “Meus pais dizem que sabem o que é bom para mim: dar aulas, me casar e ter uma família”, diz ela rindo, sentada em um colchão bordado ao lado de sua mãe.

Apesar disso, sua mãe, Hesen, de 50 anos, diz que ela e seu marido estão orgulhosos de terem educado suas filhas e felizes com sua carreira. Rabaa afirma que quando começou a trabalhar na Sadel, seus pais não contaram para os parentes, assumindo que eles desaprovariam o trabalho dela em uma empresa longe de casa. “Agora todos sabem”, afirma ela.