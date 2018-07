Maior empresa da África por valor de mercado, o fundo de investimentos Naspers divulgou um salto no lucro do semestre nesta sexta-feira, 25, impulsionada por seus negócios na internet, que incluem uma participação importante na chinesa Tencent Holdings.

A Naspers, que tem cerca de um terço do maior grupo de redes sociais e empresas de entretenimento online da China, disse que seu lucro principal somou US$ 914 milhões, ante US$ 696 milhões um ano antes.

Fundada em 1915 como Nasionale Pers, a Naspers transformou-se de uma editora de jornais para uma potência da internet avaliada em US$ 64 bilhões e focada em plataformas de comércio eletrônico, como sites de leilões e anúncios classificados em países emergentes.

A empresa tem investimentos no Brasil que incluem o site de comparação de preços Buscapé e a startup Movile, responsável pelos apps iFood e Play Kids.

As vendas subiram 16% para US$ 6,8 bilhões, com alta de um terço na receita de negócios de comércio eletrônico, compensando a queda das vendas nas unidades de TV paga e mídia.