A imagem oficial da Casa Branca foi a primeira a iniciar um movimento de acrescentar as cores do arco-íris em fotos de perfil A imagem oficial da Casa Branca foi a primeira a iniciar um movimento de acrescentar as cores do arco-íris em fotos de perfil

A Suprema Corte dos EUA legalizou nesta sexta-feira, 26, o casamento gay em todo o território norte-americano. Agora, empresas de tecnologia começaram a demonstrar apoio pela histórica decisão. Abaixo, exemplos de algumas das demonstrações feitas nas redes sociais pelas empresas:

Apple

O CEO Tim Cook disse em seu Twitter que “Hoje marcamos uma vitória pela igualdade, perseverança e amor.”

Today marks a victory for equality, perseverance and love. — Tim Cook (@tim_cook) 26 junho 2015

Google

O Google preparou um vídeo comemorando a decisão, chamado de #ProudToLove.

Além disso, postou um GIF do mascote do sistema operacional Android no Twitter segurando uma bandeira com as cores do arco-íris.

Facebook

O Facebook criou uma ferramenta para que usuários adicionem um filtro arco-íris na foto de perfil. Para acessar e inserir em sua foto, basta clicar AQUI.

Microsoft

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, comemorou a decisão no Twitter dizendo “Um momento histórico e um passo em frente para a igualdade na América.”

A historic moment and step forward for equality in America. #LoveWins — Satya Nadella (@satyanadella) 26 junho 2015

Twitter

O microblog passou a ter um novo avatar.

Spotify

O Spotify criou uma playlist especial para comemorar a data. Para acessá-la, basta clicar AQUI.

