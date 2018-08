Tom Brenner/NYT Facebook, de Mark Zuckerberg, é uma das empresas que seria beneficiada com uma lei federal de proteção de dados nos EUA

As leis de privacidade pelo mundo impactaram em cheio as empresas de tecnologia desde o início do ano. Depois da União Europeia, o Estado da Califórnia criou a sua própria lei para proteger os dados pessoais de seus cidadãos. Agora, na tentativa de driblar as novas regras, companhias de tecnologia estão estudando formas de criar uma lei federal que atenda a seus interesses, pelo menos nos Estados Unidos.

O movimento começou em maio, quando a Europa começou a aplicar uma nova lei abrangente que permite que as pessoas solicitem seus dados online e restringe a forma como as empresas obtêm e lidam com as informações.

Em junho, foi a vez da Califórnia aprovar sua própria lei que dá às pessoas o direito de saber quais informações as empresas estão coletando sobre elas, por que estão coletando esses dados e com quem está compartilhando - estabelecendo uma marca de privacidade para os Estados Unidos.

Agora, as principais empresas de tecnologia estão indo para a ofensiva. Nos últimos meses, o Facebook, o Google, a IBM, a Microsoft e outros pressionaram agressivamente as autoridades na administração Trump e em outros lugares para começar a delinear uma lei federal de privacidade, segundo funcionários do governo e as empresas.

A lei teria um duplo objetivo: eles iriam se sobrepor à lei da Califórnia e, em vez disso, estabeleceriam um conjunto mais amistoso de regras que dariam às empresas ampla margem de manobra sobre como as informações digitais pessoais eram tratadas.

"Estamos comprometidos em fazer parte do processo de forma construtiva", disse Dean Garfield, presidente de um grupo de lobby da indústria de tecnologia líder, a Information Technology and Innovation Foundation, que está trabalhando em propostas para a lei federal. “A melhor maneira é trabalhar para desenvolver nosso próprio projeto”.

Os esforços podem criar uma grande luta com os grupos de consumidores e de privacidade, especialmente porque empresas como o Facebook enfrentam o escrutínio por manipular incorretamente os dados pessoais dos usuários. Muitas empresas de internet dependem da coleta e análise desses dados para ajudá-los a segmentar os anúncios online que geram a maior parte de sua receita.

"Está claro que a estratégia aqui é neutralizar a lei da Califórnia criando uma legislação muito mais favorável às empresas, no âmbito federal", disse Ernesto Falcon, conselheiro legislativo da Electronic Frontier Foundation, um grupo de direitos digitais. "As empresas estão com medo da Califórnia porque as leis lá definem o padrão para outros Estados".

Alarme. Nos Estados Unidos, os esforços das empresas de tecnologia para combater os regulamentos de privacidade ganharam força no final da primavera, quando ficou claro que a proposta da Califórnia poderia se tornar lei.

Em uma reunião do conselho da Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação em maio, Joel Kaplan, principal lobista do Facebook, advertiu que as restrições da Califórnia representavam uma ameaça para a indústria e que o grupo comercial precisava priorizar a questão da privacidade, segundo duas pessoas presentes na reunião, mas que não estavam autorizadas a falar publicamente.

Os principais lobistas de outras empresas de tecnologia concordaram que a lei californiana poderia ser mais problemática do que a nova lei europeia, porque desencadearia uma série de leis estaduais que não apenas restringiriam seus negócios, mas também se tornariam uma dor de cabeça, disseram as pessoas que estavam na reunião.

Apoio. Até aquele momento, havia uma divisão na indústria de tecnologia sobre regras de privacidade. Empresas como a IBM e a Salesforce, que vendem armazenamento de dados e software para outras empresas, estavam mais dispostas a aceitar as leis de privacidade do consumidor, disseram a IBM e outros membros da Information Technology and Innovation Foundation.

As redes sociais e outras empresas que dependiam principalmente de publicidade para obter receita, como o Facebook e o Google, estavam convencidas de que a indústria deveria combater todas as regras. Mas na última reunião, ficou claro que o Facebook e o Google haviam suavizado sua resistência a uma lei federal de privacidade, desde que estivessem profundamente envolvidos na redação das regras.

"Houve uma mudança completa na privacidade", disse Chris Padilla, vice-presidente de assuntos governamentais e regulatórios da IBM. "Há agora amplo reconhecimento de que as empresas que eram resistentes às regras de privacidade não podem mais simplesmente dizer não."

Facebook se recusou a comentar. Mas, em depoimento ao Congresso em abril, seu chefe-executivo, Mark Zuckerberg, indicou que a rede social estaria aberta à regulamentação da privacidade.

O Google disse que parecia inevitável que os Estados Unidos não tivessem regras de privacidade. "Há esforços para definir as estruturas legislativas de privacidade do futuro, e esperamos trabalhar com os formuladores de políticas de todo o mundo para levar esse processo adiante", disse a empresa em um comunicado.

Muitas das companhias também reconheceram que era um bom momento para avançar com uma lei federal de privacidade, uma vez que as autoridades do governo Trump expressaram abertura para uma abordagem favorável às empresas.

David Redl, chefe de uma divisão do Departamento de Comércio que lidera os esforços de privacidade da agência, disse em um discurso em julho que o "compromisso com a prosperidade da administração será nosso guia".

"Nós também sabemos que a indústria está se aproximado do governo para demonstrar liderança sobre esta questão", disse ele na época. "Eles estão, com razão, preocupados com um possível cenário regulamentado e sufocante".

Lindsay Walters, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, disse em um comunicado que o governo pretendia trabalhar com o Congresso sobre a lei "que será o equilíbrio adequado entre privacidade e prosperidade".

A administração disse que pretendia ter um esboço de possíveis regras até o final do ano. Mas o cronograma poderia ser facilmente adiado, já que várias agências podem estar envolvidas, incluindo o Departamento de Comércio, a Comissão Federal de Comércio e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia.

Impacto. Em um sinal do poder que uma lei federal de privacidade pode dar às empresas de tecnologia, pelo menos três grupos comerciais - a Câmara de Comércio dos EUA, a Associação de Internet e a Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação - estão planejando pressionar por padrões voluntários em vez de grandes penalidades por violações.

Em troca de voluntariado para seguir certas orientações sobre que tipo de informação eles coletam e compartilham sobre os usuários, os grupos disseram que eles insistiriam que o estatuto federal anulasse as regras da Califórnia. Essa posição tem indignado defensores da privacidade.

“A ideia de que as empresas que violaram nossa privacidade por mais de uma década de repente terão um projeto auto-regulatório é ridículo”, disse Jim Steyer, presidente da Common Sense Media, um grupo de defesa da privacidade que apoiava a lei da Califórnia.

Força. Os defensores da privacidade disseram que as empresas de tecnologia estavam pressionando para reduzir a lei de privacidade da Califórnia de outras formas. Embora aprovada em junho, a lei estipula que os legisladores podem buscar mudanças técnicas em seu idioma até o final deste mês. Está programado para entrar em vigor em janeiro de 2020.

Qualquer mudança deve ser pequena, mas lobistas de tecnologia e grupos de privacidade continuam a ocupar os escritórios dos legisladores por trás da lei, disseram seus assessores. Os grupos de privacidade dos consumidores, que levaram os legisladores a deixar a lei praticamente intocada, temem que as empresas estejam tentando suavizar as proteções.

Este mês, a Câmara de Comércio da Califórnia e outros grupos empresariais e de tecnologia enviaram 19 páginas de leis para o senador Bill Dodd, um dos autores da lei. Eles criticaram a linguagem, como a definição da lei de informações pessoais, que eles disseram que se aplicaria a muitas pessoas ou sites.

Na carta, os grupos disseram que o procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, precisaria de mais tempo para descobrir como fazer cumprir as regras e pediu para adiar a promulgação por um ano. Os grupos empresariais argumentaram que a lei poderia prejudicar um consumidor típico.

"A menos que a lei seja esclarecida, ele ou ela também pode ser inadvertidamente privado de descontos e promoções especiais", dizia a carta.

Em uma carta de refutação a Dodd, vários grupos de privacidade do consumidor pediram a ele e a outros legisladores da Califórnia que mantivessem as mudanças no mínimo, dizendo que as medidas da indústria de tecnologia eram "excessivas por natureza".

"O céu não está caindo, como a indústria sugere", disseram os grupos.