Justin Lane/EFE Ações da Apple foram negociadas em alta depois de queda de até 10% no dia anterior

Um dia após as ações da Apple despencarem 10%, as empresas de tecnologia viveram um dia de respiro na bolsa de valores. As negociações das gigantes se beneficiaram com o bom humor do mercado americano, que recebeu com bons olhos a notícia do banco central do país de que a inflação dos Estados Unidos está sob controle.

Após um dia amargo, a Apple voltou a ser negociada positivamente e fechou o dia com as ações em alta de 4,27%. A empresa também se beneficiou com as declarações do presidente americano Donald Trump de que China e EUA estão cada vez mais próximos de fechar um acordo comercial – uma das principais entraves para a fabricante de iPhone, cujo 20% das vendas acontecem no território chinês.

Na esteira, Amazon, Microsoft e Alphabet, dona do Google, tiveram dias positivas e registraram altas de 5%, 4,65% e 5,38%, respectivamente.

Tombo. Na quinta-feira, 3, a péssima atuação das ações da Apple derrubaram os papeis das principais empresas de tecnologia negociadas em Nova York. O tombo derrubou também o índice S&P 500 encerrou o dia em queda de 2,48%; já a Nasdaq caiu 3,04%.