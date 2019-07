Fred Dufour/AFP Huawei poderá voltra a negociar com empresas americanas em 4 semanas

Os Estados Unidos podem aprovar licenças para que empresas reiniciem as vendas para a Huawei em apenas duas semanas, de acordo com uma importante autoridade do país, em sinal de que o recente esforço do presidente Donald Trump para aliviar as restrições à empresa chinesa poderia avançar rapidamente.

A Huawei, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, foi adicionada a uma lista do Departamento de Comércio em maio que proíbe empresas norte-americanas de fornecer novos produtos e serviços fabricados nos Estados Unidos, a menos que obtenham licenças que provavelmente serão negadas.

Mas no final do mês passado, depois de se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping, o presidente Donald Trump anunciou que empresas norte-americanas poderiam vender produtos para a Huawei. E nos últimos dias, o secretário de Comércio Wilbur Ross disse que as licenças seriam emitidas onde não há ameaça à segurança nacional.

Dois fabricantes norte-americanos de chips que fornecem a Huawei disseram à Reuters nos últimos dias que pedirão mais licenças depois dos comentários de Ross. Eles pediram para permanecerem anônimos.

Dos US$ 70 bilhões que a Huawei gastou comprando componentes em 2018, cerca de US$ 11 bilhões foram para empresas dos EUA, incluindo Qualcomm, Intel e Micron Technology.

Os fornecedores querem permissão para fornecer suporte de atendimento ao cliente para os chips que eles constroem e vendem no exterior, ou a aprovação para enviar novos equipamentos fabricados nos EUA para a Huawei e suas subsidiárias em todo o mundo.

Ainda assim, não está claro quais produtos receberão licenças. Alguns fornecedores dos EUA buscaram clareza em uma conferência que o Departamento de Comércio realizou em Washington na semana passada.

Na conferência da última quinta, 11, uma representante de um fabricante foi informada por uma autoridade sênior dos EUA que as licenças poderiam ser concedidas entre duas e quatro semanas.

A pessoa, que não quis ser identificada, disse que a autoridade não delineou os critérios para as aprovações da licença, mas ela acredita que elas seriam feitas caso a caso, pelo menos no começo, enquanto a agência busca formar opiniões mais amplas.

Quando perguntado sobre a orientação do alto funcionário, um porta-voz do Departamento de Comércio disse que a agência está “avaliando atualmente todas as licenças e determinando o que é o melhor interesse de segurança nacional do país”.